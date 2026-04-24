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NBA官方今（24）日公布最新罰單，鳳凰城太陽隊核心球星布克（Devin Booker）因在季後賽首輪第2戰賽後公開抨擊裁判，被處以35000美元（約合新台幣114萬元）的重罰。諷刺的是，聯盟在罰款的同時也發布公告承認，布克在該場比賽被吹判的技術犯規確實屬於「誤判」並予以撤銷，但對於太陽隊指控裁判偏袒雷霆隊一事，官方表示「查無證據」。在太陽與雷霆的系列賽第2戰中，太陽以107：120不敵對手，系列賽陷入0：2落後。賽後布克情緒激動，直接點名裁判詹姆斯威廉姆斯（James Williams）表現失職。布克在採訪中直言：「卡魯索（Alex Caruso）叫裁判給我技術犯規，裁判竟然照做了！我在聯盟待了11年，從沒指名道姓批評過裁判，但這次真的爛透了，他在毀掉籃球的公平。」布克強調，部分判罰讓他感到不被尊重，甚至不敢相信這種業餘水準會出現在全美直播的季後賽，即便面臨罰款也必須說出真相。前NBA球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）就德文·布克公開點名批評NBA裁判一事回應道：「追究裁判責任有什麼錯？為什麼批評裁判就成了禁忌，僅僅因為他們制定了規則？這些裁判應該為此負責。」NBA官方在今日的公告中正式承認，布克在第2戰第三節剩餘2分05秒時吃到的技術犯規屬於誤判，目前該次紀錄已撤銷。此外，針對第三節爆發衝突的狄龍（Dillon Brooks）與多爾特（Luguentz Dort），兩人的技術犯規也一併被取消。雖然聯盟在技術細節上認錯，但對布克「公開挑戰裁判權威」的行為仍祭出百萬台幣等級的罰款，並在公告中強調：「在對錄像視頻與多次訪談進行調查後，未發現任何證據支持裁判存在偏袒或不當行為的指控。」太陽隊對裁判的不滿並非空穴來風。首戰雷霆核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人罰球數幾乎與太陽全隊持平；第二戰太陽主帥奧特（Ott）與主力狄龍也多次抗議雙方吹判尺度不一。儘管官方調查結果力挺裁判清白，但這紙「承認誤判卻依舊開罰」的處分，無疑讓太陽隊與球迷感到更加憤慨。