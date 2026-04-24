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民眾黨中央委員江和樹力薦民眾黨前發言人「寶寶」楊寶楨參選台中市議員，前天還一起上網路直播節目，未料這兩天連續遭到網路掃射式攻擊，甚至連小草粉專也參與其中。外傳此事是陳智菡主導，江和樹今天強調「不可能是陳智菡，但一定是中央黨部裡面的人」，並指這個粉專經常槍口向內，比民進黨更可惡，黨中央卻視而不見，長期以往「這個黨還要再繼續走下去嗎」。楊寶楨辭去新竹市政府發言人職務於3月13日曝光後，江和樹即公開喊話，建議她參選台中市東南區市議員，但此話題只燒了幾天，正當外界以為作罷時，江和樹與楊寶楨前天突然一起上黃光芹的《中午來開匯》網路直播節目，楊寶楨表態願為黨一戰，強調自己有參選經驗，4年前首次披掛上陣，在北市松信區拿1萬多票，但無論是中央黨部或台中市黨部主委陳清龍，目前皆未與她接觸。江和樹則稱，只要楊寶楨願意出馬，以她的條件一定會當選。未料當天下節目後，楊寶楨和江和樹陸續受到網路攻擊，有小草粉專指她當初落選後就落跑，網友接續留言批評她只會賣慘當小公主、柯文哲關在土城時出現過幾次？傳聞這場白營內鬥，主導者是現任民眾黨立院黨團主任的陳智菡。楊寶楨今（24）在臉書發文「不論過程如何，就算遍體鱗傷，也會勇往直前」。江和樹今天為陳智菡發聲，強調「不可能是她啦！但一定是中央黨部的人」，他透露「這個粉專也長期攻擊我，只要不是黨中央人馬，他就會用這粉專來攻擊、帶風向」，但黨中央長期視而不見。江和樹說，地方戰將長期在基層開疆闢土，沒向黨中央拿任何福利，卻要被糟蹋，為黨而戰的人受到中央攻擊，根本比民進黨更可惡！他呼籲黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲應該好好了解，「這種搞法」已經傷害到地方，再這樣下去，這個黨還要再繼續走下去嗎？