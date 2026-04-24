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美國在臺協會（AIT）昨下午牽線，邀請國民黨青壯派立委和軍工產業座談，針對台美合作項目溝通。藍委徐巧芯今（24）日證實此事，表示很多美方相關產業鏈包括無人機、AI廠商都來了，會談中沒談到軍購條例數字，但針對台美合作有很多好的提問跟互動，更鬆口有美方軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。《NOWNEWS今日新聞》昨獨家報導，美國在台協會邀請在野黨陣營和軍工合作產業座談，包括外交國防委員會藍委徐巧芯、黃仁、黃建賓；盧媽三子中的羅廷瑋、黃建豪、立委葛如鈞、張智倫、葉元之、李彥秀等人皆親自到場，另外洪孟楷、陳菁徽、廖偉翔也都派助理到場聆聽，民眾黨籍的外交國防委員會立委王安祥和藍委牛煦庭，則由於軍購協商，無法到場。藍委徐巧芯今證實此事，稱昨天活動是美方相關產業鏈包括無人機、AI廠商，和在野黨立委座談，因為在野黨立委多關心台灣在軍工產業未來發展，以及和美方產業鏈的合作，在昨天活動中都有很好的提問跟互動。徐巧芯提到，大家很在意台美合作，這樣的合作是單純組裝，還是未來會有整體高階技術移轉？過去類似問題國防部總是言不及義，不過昨天對話後，有很多重要的美方大型軍火產業直接表態，未來是能夠把技術移轉到台灣，並且雇用台灣人民從事工作，這對台灣非常重要，因為如果跟美方合作，當然希望聘用台灣人、增加就業機會。徐巧芯說，由於是私下的研討會，她不方便透露太多，但昨天的會晤相談勝歡，且有個很清楚的訊號，過去大家以為美方只跟國防部、民進黨互動，但在野黨的重要性已經被注重，像這樣的產業研討，在野黨也很願意跟產業溝通，「我們不談政治、不談軍購、不談錢，不像國防部每次來都談這三樣」。媒體追問，昨天出席立委黃仁透露，會跟美方談到軍購委製跟商購的部分？徐巧芯則解釋，由於出席廠商都是大廠，有的專門跟台灣做美國對台軍售（FMS），有些在商購（DCS）上也有合作，商購跟委製也不是今年才出現，有些大廠譬如說是賣愛國者飛彈、賣F-16V是走商購的也有來，那有些無人機、AI廠商，跟台灣的合作過去也是走商購，但沒有特別針對商購、委製特別討論，而是有十幾家以上的廠商都有到場，包括做小武器、大型軍火商、做AI、無人機、船都有來。