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中正第一分局女警陳芊雯18日產下女兒「安安」後，卻發生產後大出血，經歷兩天全力搶救，於20日凌晨辭世。對此，總統賴清德今（24）日前往女警的靈堂上香表達慰問，並在臉書發文說，已請相關單位提供家屬各項必要協助，陪伴他們走過這段艱難時刻；內政部長劉世芳受訪時則說，家屬有向總統表達必須要有真相，總統聽取後也希望同仁能夠協助家屬取得真相，讓家屬安心。陳芊雯18日產下女兒「安安」，但產後大出血，緊急送醫搶救後仍因大量失血不幸死亡，愛女「安安」因身體狀況尚未穩定、腦部缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察。賴清德上午在劉世芳、警政署長張榮興陪同下赴陳芊雯靈堂前上香致意，賴停留大約15分鐘。事後，賴清德於臉書發文說，得知芊雯不幸離世的消息，令人備感哀痛與不捨，芊雯是中正一分局優秀的警官，在崗位上始終認真負責、親力親為，凡是與其共事、執勤過的同仁，對其的專業及熱忱都留下深刻印象。賴清德提到，今天上午前往芊雯靈前拈香致意，表達哀悼，也向家屬致上慰問，目前，芊雯的孩子仍在醫院接受觀察與治療，醫療團隊也會全力照護，期ㄏ賴清德說，後續他已請相關單位提供家屬各項必要協助，陪伴他們走過這段艱難時刻，「我們會記得芊雯的付出。願芊雯安息」。此外，劉世芳受訪時表示，賴清德今特別來表達對家屬的關心跟慰問，因為陳芊雯在中正一分局時，是擔任維安的任務；他轉述，賴清德在表達慰問跟關心時，也聽取家屬的建言，家屬認為必須要有真相，總統聽取後也希望同仁能協助家屬，而內政部會依照總統指示以及家屬建言，按照程序處理。