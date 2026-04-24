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2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠對決態勢浮現，由國民黨立委柯志恩迎戰民進黨立委賴瑞隆。對此，資深媒體人吳子嘉分析，賴瑞隆目前最大的優勢在於「隱形」，一旦讓大家認識，那他的選情就結束了；他更建議柯志恩，不能打民進黨，而是要鎖定攻擊「新潮流」，因為新潮流才是高雄人最痛恨的。吳子嘉23日在網路直播節目《董事長開講》中表示，他近期密切關注高雄政局，並規劃與柯志恩會面討論選戰策略。吳子嘉認為，高雄這一戰不只是地方選舉，更牽動整體藍營布局，如果無法在高雄迫使民進黨投入大量資源應戰，對手可能將重心轉往北部，進一步影響包括新北等地選情。因此，他強調藍營應全力支援柯志恩，將高雄打成關鍵戰場。談到柯志恩的勝算，吳子嘉指出，她是一位教授，具備學者背景與專業形象，但對民進黨選戰操作相對陌生，需要更精準的戰術規劃。他提到，。吳子嘉表示，民進黨內初選時，賴瑞隆之所以能從競爭中脫穎而出，是因為其他對手早有既定印象與爭議，反觀他則較少包袱。不過，吳子嘉也強調，在選戰策略上，相較之下，現任市長陳其邁施政滿意度高達約七成，正面對決並不有利，因此應將戰場區隔，集中火力攻擊新潮流、賴瑞隆；此外，也可結合如白喬茵、陳麗娜等5、6個年輕厲害的市議員，把賴瑞隆打掛，這就是勝利方程式。最後，吳子嘉強調，藍營若想在高雄突圍，必須淡化政黨對立，轉而強調候選人個人能力。他指出，在綠營長期占優勢的高雄，吳子嘉也以韓國瑜2018年勝選為例，認為當年正是跳脫藍綠對抗框架才成功，因為高雄人喜歡的是一個有水準的市長。