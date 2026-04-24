（更新時間11:50）鋒面正在逐漸往南移動！氣象署示警，今（24）日整天西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨，中央氣象署已發佈大雷雨警戒，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。
⚠️大雨特報警戒範圍
📍07:55發布大雨特報
警戒區域：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市
影響時間：24日白天
⚠️雷雨警戒範圍
📍11:01發布大雷雨即時訊息
警戒區域：嘉義縣、台南市
持續時間：持續時間至12時01分
氣象署預報指出，今（24）日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；臺灣西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或局部雷雨；清晨中部以北地區並有局部短延時豪雨發生的機率。明(25)日東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
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📍07:55發布大雨特報
警戒區域：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市
影響時間：24日白天
⚠️雷雨警戒範圍
📍11:01發布大雷雨即時訊息
警戒區域：嘉義縣、台南市
持續時間：持續時間至12時01分