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▲曾沛慈（右）2022年結婚至今已經4年了。（圖／曾沛慈臉書）

▲曾沛慈相當凍齡，看起來還是20多歲的少女。（圖／華研音樂提供）

41歲女星曾沛慈近日赴中國參加競演節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），引發大批歌迷關注。不少中國粉絲驚訝她其實已結婚4年了，也好奇她是否有生子計畫。事實上，曾沛慈去年推出新專輯時就曾透露，她與老公孫立衡結婚後，一直都沒刻意避孕，但至今仍未傳出喜訊。對此，曾沛慈態度相當淡然，不強求結果，甚至為自己設下42歲的懷孕上限年齡，作為停損點。曾沛慈2022年嫁給約書亞樂團吉他手孫立衡，兩人是認識10年的好友，一直到後期才開始來電，最後更步入禮堂，婚姻相當穩定甜蜜。不過曾沛慈結婚至今都未懷孕，去年她出席新專輯簽唱會時，就被記者問到是否不想生小孩？曾沛慈表示自己隨遇而安，一直都是消極備孕，也就是沒特別避孕的狀態。曾沛慈也透露，自己設的懷孕年齡上限是42歲，不過到時候想法可能也會改變，一切都是未知數。而曾沛慈去年過完生日就已41歲了，今年10月生日即將滿42歲，離停損點只剩下5個月時間，但看得出來曾沛慈並不緊張，工作都照常進行，應該是決心將一切都交給命運安排。曾沛慈這次赴中拍攝節目，也被粉絲稱讚還是充滿「少女感」，與當年拍攝電視劇《終極三國》的狀態對比，幾乎沒變化，更有人因此訝異她已經結婚且40多歲了，「曾沛慈已婚」的關鍵字甚至衝上微博熱搜，網友看了紛紛留言，「這還真的不知道呀，原來我的童年女神已經嫁人」、「曾沛慈眼裡永遠有光，看起來還是20多歲」、「婚姻應該很幸福，從她的狀態看得出來，太有活力了」。