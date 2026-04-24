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每日限量100個 10：30發放號碼牌

「かつ丼屋 勝急」也有應援考生新產品 並有6款新便當

▲勝急開賣「明太子炸豬排握飯糰」新品。（圖／勝急提供）

▲勝急推薦海陸雙主食「草蝦里肌豬排便當」。（圖／勝急提供）

高雄連鎖港式便當店「粵湘園便當」進駐高雄鼓山區，為了在一級戰區內打響知名度，店家連續五天祭出一元便當優惠，日前活動開跑後，吸引眾多民眾搶排，甚至有人一早就來卡位，產生許多亂象，還差點發生衝突，業者再次呼籲每日僅100名，每天10:30發放號碼牌，優惠活動將到4月26日，等於扣掉今天還有2日。高雄「粵湘園便當」在地經營30年，4月開設新分店，進駐高雄鼓山區，因為附近知名便當店不少，包含梅家村、米寶、野餐日等、通通都是人氣品牌，因此業者為了打響名號，推出好幾天試賣限定活動「您吃便當我做公益」，據傳4月22日試營運之後，天天都吸引眾多民眾搶排，甚至最早是6點就來卡位，也有民眾抱怨亂象，竟有民眾放上打火機就想佔位，因此民眾爭執、差點爆發衝突，幸有便當店工作人員出面緩頰，細看便當店的菜單上，包含香腸飯、滷肉飯、油雞飯、三寶飯等，最低100元起跳的便當變成僅1元，難怪吸引民眾搶排。想搶優惠便當還有別的品牌！因應115學年度統一入學測驗，業者推出「考生必勝優惠」應援，日式丼飯「かつ丼屋 勝急」推出「明太子炸豬排握飯糰」。「かつ丼屋 勝急」表示，炸豬排（豚カツ，Tonkatsu）的日文發音近似勝利（勝つ，Katsu），因此以沖繩飯糰為靈感添加創意，搭配日本明太子調味的究好豬腰內豬排，還有日式厚蛋燒、牛奶皇后米做成新產品「明太子炸豬排握飯糰」，限僅能外帶、外送。附贈原萃綠茶套餐優惠150元。另還推出6款外帶便當，包含「腰內豬排便當」小份270元、中份290元，「里肌肉豬排便當」小份270元、中份290元，「草蝦腰內豬排便當」310元，「草蝦里肌豬排便當」310元，附贈無糖原萃綠茶乙瓶。