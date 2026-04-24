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15機組員+39名旅客 疾管署：已通知要求自主健康管理

近日外媒報導，一名30多歲日籍男性4月17日搭乘國籍航空至名古屋，但抵達日本後，確診麻疹。疾管署表示，已於4月22日去信日方窗口請其協助，日方尚在蒐集相關資料；另外依據航空公司提供，同班機旅客和機組員共計54人須配合健康管理監測，且也通知11縣市衛生局進行追蹤。疾管署副署長曾淑慧今（24）日證實，收到國籍航空發文通知，一名4月17日搭乘台灣飛至名古屋航班的日籍旅客確診麻疹。她說明，4月22日疾管署已經依據國際衛生條例，去信日方窗口請其協助，提供麻疹個案資料和在台活動史，日方已經回覆會蒐集資料回覆。曾淑慧說，首先已經要求機組人員進行自主健康管理，共匡列15名。她解釋，雖然機組員有施打疫苗，但並不代表絕對不會被感染，要求機組員健康管理監測18天，至5月5日。至於同班機旅客，曾淑慧說，根據國籍航空提供資訊，前後共計5排旅客接觸者39名，包含本國籍34名、日本籍5名。在本國籍旅客部分，21名已返台、13名尚未入境；居住地分布於11個縣市，台北市、新北市、基隆市、苗栗、桃園、新竹、台中、南投、彰化、高雄、雲林等；同時通知各區管中心督導轄區縣市衛生局追蹤中，健康管理監測至5月5日。曾淑慧提到，外國籍接觸者5人均為日本籍旅客，4月17日皆已離境；4月23日疾管署轉知日方窗口，請其協助日本籍旅客健康管理監測與追蹤，同樣健康管理監測至5月5日。