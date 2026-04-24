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美國總統川普（Donald Trump）當地時間週四在白宮橢圓形辦公室召開記者會，除了宣布以色列、黎巴嫩特停火協議延長3週的消息以外，被問到伊朗戰爭還要打多久等問題時，不只一次怒嗆發問的傳媒記者，還以越戰為例，試圖凸顯當前戰事並未久拖，同時也排除對伊朗動用核武的可能。綜合美媒報導，23日在白宮，川普先是被問到，願意給伊朗多長時間提交談判方案，他的回應是：「別催我，大家都知道，越南戰爭我們打了18年，伊拉克戰爭我們也打了很多年....二戰的話我是不想提啦，那是場大戰役，但二戰也打了大概4年半、5年吧！」接著，另一位記者追問，有很多人都想知道伊朗戰爭還要時續多久，川普則是批評該記者「真是丟人」，逼問她是否知道當初越戰打了多久，並在對方試圖鎖定問題焦點，即戰爭確實已超過當初設定的期限後不予理睬。至於是否有考慮對伊朗動用核武，川普則表示沒打算這麼做，反問：「為什麼我要用？像這種愚蠢的問題就不該問。」強調無須核武，美國可以靠傳統軍事手段就消滅伊朗。