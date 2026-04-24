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▲SANA（右）是PRADA代言人、MOMO（左）代言的Miu Miu也是跟PRADA同一集團體系。（圖／IG＠momo）

韓國人氣女團TWICE成員SANA與MOMO近日被任命為電影《穿著PRADA的惡魔2》日本宣傳大使，消息曝光後立刻掀起熱議。不過不少粉絲也好奇，同樣身為日本成員的MINA為何沒有一同受邀？背後原因隨之曝光，原來與三人所代言的精品品牌關係密不可分。SANA、MOMO以一身亮眼紅色造型現身活動，展現強大時尚氣場，兩人搶先觀看電影片段後，也大讚作品全面升級。MOMO表示，從開場就令人非常興奮，畫面與服裝細節都極具質感。SANA則透露，能和MOMO一起擔任自己喜愛電影的宣傳大使，感到非常榮幸。不過不少粉絲也好奇，TWICE日本小分隊「MISAMO」的MINA、SANA、MOMO三人中，這次只有SANA、MOMO受邀現身，讓外界頻問：「為何MINA沒有一起出席？」其實原因並非行程衝突，而是與精品品牌代言身分息息相關。事實上，《穿著PRADA的惡魔2》活動由PRADA集團配合宣傳舉辦，SANA本身就是PRADA代言人，而MOMO的合作品牌則是Miu Miu。值得一提的是，Miu Miu創辦人正是PRADA創辦人家族的小孫女Miuccia Prada，因此Miu Miu與PRADA本就屬同一集團體系，MOMO與SANA受邀擔任宣傳大使可說十分合理。至於MINA則是FENDI代言人，基於品牌合作合約與排他條款，自然較難出席競爭品牌相關活動。