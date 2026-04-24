周杰倫新歌〈誰稀罕〉在今（24）日中午正式上線，這次他以帥氣的龐克紳士搖滾風造型入鏡。有趣的是，〈誰稀罕〉是由周董親自包辦詞曲，他笑說本來要找老搭檔方文山寫詞，但是他真的太忙了，乾脆自己動筆，沒想到意外寫出令歌迷噴淚的「嘴硬情歌」。
這首歌被粉絲戲稱為「嘴硬情歌」，捕捉情感關係裡那種「明明在乎，卻裝不稀罕」的傲嬌心理。歌詞包括「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」、「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」、「如果看見我的好，你還是打算要逃，過去的回憶你放著就好」，真的都很「嘴硬」，唱出了欲拒還迎的狀態。
〈誰稀罕〉歌詞
作詞：周杰倫 Jay Chou 作曲：周杰倫 Jay Chou
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
如果看見我的好 你還是打算要逃 過去的回憶你放著就好 愛你是我自找
我知道我並沒有他好 也知道你不需要別人來討好
你說給我的愛會晚一點才到 你打破了你自己開的玩笑
我總放心放你的心漂 你竟相信他隨口要的依靠
你怪我怎麼沒有把你給守好 我沒有恨你你就應該偷笑
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
我沒有華麗城堡 也沒有白馬奔跑 就只有適時出現的擁抱
誰想當 轟轟烈烈愛情的塵埃 就說好 簡簡單單沒要你放開
如果看見我的好 你還是打算要逃 過去的回憶你放著就好
愛你是我自找 我知道我並沒有他好 也知道你不需要別人來討好
你說給我的愛會晚一點才到 你打破了你自己開的玩笑
我總放心放你的心漂 你竟相信他隨口要的依靠
你怪我怎麼沒有把你給守好 我沒有恨你你就應該偷笑
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
我沒有華麗城堡 也沒有白馬奔跑 就只有適時出現的擁抱
誰想當 轟轟烈烈愛情的塵埃 就說好 簡簡單單沒要你放開
如果看見我的好 你還是打算要逃
過去的回憶你放著就好 愛你是我自找
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方文山忙翻沒空寫 周董動手寫嘴硬情歌在《太陽之子》中，〈誰稀罕〉被歌迷票選為最有共鳴的情歌之一。周杰倫表示，當初這首歌原本想請方文山寫詞，「但因為他手上在寫別的歌曲，已經忙不過來，我就乾脆自己寫。」
這首歌被粉絲戲稱為「嘴硬情歌」，捕捉情感關係裡那種「明明在乎，卻裝不稀罕」的傲嬌心理。歌詞包括「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」、「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」、「如果看見我的好，你還是打算要逃，過去的回憶你放著就好」，真的都很「嘴硬」，唱出了欲拒還迎的狀態。
雨中溼身拍MV 龐克紳士帥炸150年古蹟為了營造搖滾生命力，周杰倫特別到擁有150年歷史的古蹟拍MV。拍攝當天正好下著毛毛細雨，導演也是周杰倫本人，他見景心喜，立刻決定趁雨開拍。他換上龐克紳士搖滾裝，揹著吉他在雨中深情演唱，將對愛情的倔強與優雅的宣洩。此外，他還換上一套復古白色服裝，為整支MV的搖滾骨架加添了浪漫的歐洲魂。
周杰倫超逼人！派偉俊驚呼：哥是超人擔任專輯中7首歌編曲的派偉俊（小派），也分享了與周董合作的心得。他直言被周杰倫對音樂的投入程度嚇到：「明明前一晚忙到半夜，隔天一早杰倫哥就傳訊息來問『你到公司了嗎』、『準備接招了嗎』，WOW，他真的是超人！」小派的編曲也為這首抒情搖滾注入了更細膩的層次，周杰倫〈誰稀罕〉完整MV已正式上線。
〈誰稀罕〉歌詞
作詞：周杰倫 Jay Chou 作曲：周杰倫 Jay Chou
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
如果看見我的好 你還是打算要逃 過去的回憶你放著就好 愛你是我自找
我知道我並沒有他好 也知道你不需要別人來討好
你說給我的愛會晚一點才到 你打破了你自己開的玩笑
我總放心放你的心漂 你竟相信他隨口要的依靠
你怪我怎麼沒有把你給守好 我沒有恨你你就應該偷笑
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
我沒有華麗城堡 也沒有白馬奔跑 就只有適時出現的擁抱
誰想當 轟轟烈烈愛情的塵埃 就說好 簡簡單單沒要你放開
如果看見我的好 你還是打算要逃 過去的回憶你放著就好
愛你是我自找 我知道我並沒有他好 也知道你不需要別人來討好
你說給我的愛會晚一點才到 你打破了你自己開的玩笑
我總放心放你的心漂 你竟相信他隨口要的依靠
你怪我怎麼沒有把你給守好 我沒有恨你你就應該偷笑
誰稀罕 轟轟烈烈童話般的愛 就習慣 簡簡單單平凡的對白
我沒有華麗城堡 也沒有白馬奔跑 就只有適時出現的擁抱
誰想當 轟轟烈烈愛情的塵埃 就說好 簡簡單單沒要你放開
如果看見我的好 你還是打算要逃
過去的回憶你放著就好 愛你是我自找