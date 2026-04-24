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▲周杰倫（如圖）新歌〈誰稀罕〉是一首嘴硬情歌，唱出許多人在情感關係裡想要又怕受傷害的嘴硬狀態。（圖／杰威爾音樂提供）

方文山忙翻沒空寫 周董動手寫嘴硬情歌

雨中溼身拍MV 龐克紳士帥炸150年古蹟

周杰倫超逼人！派偉俊驚呼：哥是超人

周杰倫新歌〈誰稀罕〉在今（24）日中午正式上線，這次他以帥氣的龐克紳士搖滾風造型入鏡。有趣的是，〈誰稀罕〉是由周董親自包辦詞曲，他笑說本來要找老搭檔方文山寫詞，但是他真的太忙了，乾脆自己動筆，沒想到意外寫出令歌迷噴淚的「嘴硬情歌」。在《太陽之子》中，〈誰稀罕〉被歌迷票選為最有共鳴的情歌之一。周杰倫表示，當初這首歌原本想請方文山寫詞，「但因為他手上在寫別的歌曲，已經忙不過來，我就乾脆自己寫。」這首歌被粉絲戲稱為「嘴硬情歌」，捕捉情感關係裡那種「明明在乎，卻裝不稀罕」的傲嬌心理。歌詞包括「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」、「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」、「如果看見我的好，你還是打算要逃，過去的回憶你放著就好」，真的都很「嘴硬」，唱出了欲拒還迎的狀態。為了營造搖滾生命力，周杰倫特別到擁有150年歷史的古蹟拍MV。拍攝當天正好下著毛毛細雨，導演也是周杰倫本人，他見景心喜，立刻決定趁雨開拍。他換上龐克紳士搖滾裝，揹著吉他在雨中深情演唱，將對愛情的倔強與優雅的宣洩。此外，他還換上一套復古白色服裝，為整支MV的搖滾骨架加添了浪漫的歐洲魂。擔任專輯中7首歌編曲的派偉俊（小派），也分享了與周董合作的心得。他直言被周杰倫對音樂的投入程度嚇到：「明明前一晚忙到半夜，隔天一早杰倫哥就傳訊息來問『你到公司了嗎』、『準備接招了嗎』，WOW，他真的是超人！」小派的編曲也為這首抒情搖滾注入了更細膩的層次，周杰倫〈誰稀罕〉完整MV已正式上線。