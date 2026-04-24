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NBA西區季後賽首輪今（24）日迎來關鍵第3戰，丹佛金塊作客明尼蘇達挑戰灰狼。金塊在主力前鋒戈登（Aaron Gordon）因傷缺陣的情況下，攻守兩端全面失序，不僅當家球星約基奇（Nikola Jokic）命中率慘跌，全隊在首節僅得11分。灰狼終場在多點開花的團隊攻勢下，以113：96輕取金塊，系列賽取得2：1領先優勢。金塊隊今日開賽顯然跟不上灰狼的節奏，少了戈登勁爆的體能與護框能力，金塊首節打得荒腔走板，前6次出手全數落空，首節打完僅進帳11分，陷入14分落後的劣勢。身為現役最強中鋒，約基奇今日在戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）的貼身防守下徹底熄火。雖然全場仍繳出27分、15籃板的數據，但26僅7中的投籃表現，遠低於賽季水準，命中率僅26.9%。約基奇被迫在不擅長的快節奏中強行出手，單場更出現4次失誤，顯得獨木難支。反觀回到主場的灰狼，展現出強大的氣勢與深度。雖然一哥愛德華茲（Anthony Edwards）今日手感平平還陷入犯規麻煩，僅得17分、5籃板，但他在吸引防守後的傳球有效給了其他隊友機會。灰狼全隊共5人得分上雙，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）繳出20分、10籃板的雙十表現，戈貝爾則在防守端立大功，送出3次阻攻並守護禁區。板凳出發的多森姆（Ayo Dosunmu）更成為奇兵，轟下全隊最高的25分與9助攻，幫助灰狼在下半場一度領先多達27分，讓比賽早早進入垃圾時間。金塊另一核心穆雷（Jamal Murray）在系列賽前兩戰場均砍下30分，今日卻在灰狼的針對性防守下同樣徹底熄火，全場17投僅5中拿到16分，三分線外更是5投0中。此外，休賽季加入金塊的強森（Cameron Johnson）全場僅得6分，低迷的表現也遭到抨擊，認為這筆補強並未在關鍵時刻發揮作用。目前金塊大比分以1：2落後，雙方將在休息一天後繼續在灰狼主場進行第四戰，戈登能否及時復出拯救球隊，將成為金塊能否將戰局帶回丹佛的關鍵指標。