國防特別條例草案仍持續在立法院卡關，院長韓國瑜23日召集各黨團進行二度協商，歷經3小時會議討論，但在軍購深水區「採購項目、匡列金額」上，三黨仍無共識，預計下週一將再度召開朝野協商。對此，民進黨立委林俊憲怒轟，國民黨現在拖延軍購案，就是在等鄭麗文訪美，屆時大概會不要臉地告訴大家，這筆軍購是他們努力爭取、用力訪美後的成果。

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林俊憲表示，上一次軍購條例協商時，他就點出，國民黨打算在第一條刪除「中共軍事威脅」，沒想到昨天更加碼，連「國防產業」都要一起抹去。看來藍白日前宣稱的共識，只剩下「刪掉那些讓中共不舒服的字眼」，除此之外，毫無進展。

「當然，也不能太苛責國民黨，畢竟人家才剛『面聖』回來，剛領完聖旨就轉頭同意軍購，這不是打臉主席嗎？」林俊憲狠酸，這種大不敬的事情，這群忠臣可做不出來。但是，忠誠歸忠誠，年底還是要選舉，繼續阻擋軍購，恐怕只會適得其反，所以缺一個能讓自己「下台階」的機會。

林俊憲提到，看看黃國昌去一趟美國，回來後像獲得什麼啟發，突然能接受3,500億的軍購案。國民黨自然會食髓知味，等到鄭麗文訪美，親自感受到「美方關切」的溫度後，也許會想起學生時期的自己。而原本問題重重的軍購案，就會瞬間變成保家衛國的良藥。到時候，國民黨大概會不要臉地告訴大家，這筆軍購，是他們努力爭取、用力訪美後的成果。

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林翊涵編輯記者

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