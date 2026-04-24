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▲ 這次燈光展演以約200公尺水岸為展演舞台，透過100組燈光裝置隨音樂律動變化，光束層次性的擺動，象徵臺南城市在百年運河水的川流不息間繁榮。（台南市政府提供）

臺南運河百年紀念活動「百年好河・榮光再現」水岸燈光展演，自4月18日啟動以來，以光影結合音樂，重現運河通航時的榮景，成功打造夜間水岸新亮點。啟燈首日即吸引大批民眾前往觀賞，迄今已累計逾1萬5,000人次到訪，於夜色中共同見證這條百年水路的嶄新風貌。這次燈光展演以約200公尺水岸為展演舞台，透過100組燈光裝置隨音樂律動變化，光束層次性的擺動，象徵臺南城市在百年運河水的川流不息間繁榮發展。且光影與運河的相映，搭配著動人音樂，當觀眾漫步在運河岸，光影在水面上的層層流動，彷彿帶著每位參與的觀眾一同穿越時光，看見昔日從通航以來，百工百業隨著運河波瀾共同打拼發展的繁盛剪影，將歷史記憶轉化為沉浸式感官體驗，同時也重新喚起運河作為串連臺南城市歷史與當代生活的重要場域。文化局表示，運河自1926年通航以來，承載著臺南城市發展的重要軌跡，本次透過藝術展演重新詮釋運河百年意義，不僅提升安平夜間觀光吸引力，也讓市民重新認識這條與生活息息相關的水路。活動期間亦結合多元表演節目，讓藝術走入公共空間，展現臺南深厚文化底蘊與創意能量。水岸燈光展演將於4月26日劃下句點，倒數最後三天共12場次（4月24日至4月26日晚間7時30分至9時，每半小時展演1次），誠摯邀請民眾把握機會，親臨安平運河，於夜色與光影交織中，感受百年運河的歷史脈動與城市光芒，共同為這段跨越世紀的水岸記憶留下難忘篇章。