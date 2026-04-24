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▲塗鴉者的字體不同，警方追查發現嫌犯有2人。（圖／江和樹提供，2026.04.24）

民眾黨創黨主席柯文哲近來到中南部輔選，發生多起被嗆聲事件，逢甲夜市甚至發生「辣椒水攻擊」烏龍，他與台中市議員參選人的合照也再度被塗鴉，寫下貪污、圖利、垃圾人等字。這次是在霧峰玉蘭谷的登山步道附近，市議員江和樹原本默默換掉，但3天後再度被下手，他忍無可忍決定報警逮人，警方追查發現，竟是兩名平常到此健行的山友幹的！江和樹18日接獲民眾通報，指霧峰玉蘭谷一帶有5面競選布條遭惡意塗鴉，他情況和3月在太平區發生的事件一樣，只有柯文哲的臉被寫字，其他部分未遭破壞，他原想默默換掉就好，不料21日再度被塗鴉，他認為包容不代表可以一再被踐踏，因此決定報警。被塗鴉的布條雖然都是以黑色麥克筆寫的，卻有輕與重兩種筆跡，江和樹特別提醒警方，下手者應該不只一人，果然警方調閱監視器發現，竟是兩名爬山運動的山友先後搞破壞，目前已有1名59歲陳姓男子到案坦承犯行，另名嫌犯仍在追查中。江和樹今（24）日表示，民主社會本來就允許不同聲音，但不同立場不該用破壞的方式來表達，他原本基於社會和諧選擇包容，但短時間內連續發生破壞行為，已非偶發事件，若持續縱容將助長不法風氣，甚至影響整體選舉公平性，因此決定依法處理，而且絕不和解。柯文哲的京華城案一審獲判重罪後，幾乎所有公開行程都有民眾嗆聲或舉牌抗議。民眾黨台中市太平區市議員參選人許書豪3月初報案，指有人在他的競選布條柯文哲臉上寫「王八、貪污犯」，警方事後逮捕56歲無業王姓男子，依《刑法》毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。