我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE巡演行程密集程度十分驚人，成員陸續生病、受傷，一度只剩7人進行演出，（圖／IG@twicetagram）

TWICE官方社群今（24）日公告，成員多賢將從本週即將登場的東京新國立競技場演唱會起，正式回歸世界巡演舞台，並預計以不對身體造成負擔為前提，參與後續行程直到最終場次。先前她因疲勞性骨折暫停部分活動，如今傳出復出演出消息，也讓粉絲相當振奮。多賢是在今年2月世界巡演期間出現身體不適，之後被診斷為疲勞性骨折。為了專心治療與休養，她陸續缺席北美多場演出，以及台北場活動，讓不少粉絲十分心疼，也持續關注她的康復進度。今日TWICE的官方社群發出公告，根據最新診療結果，醫師表示，多賢最初受傷的部位已有明顯好轉，恢復狀況穩定。不過若要完全恢復肌肉力量與身體機能，仍需持續接受治療與康復訓練，以避免過度負荷造成傷勢反覆。公司表示，綜合考量多賢希望與粉絲見面的強烈意志、目前恢復進展，以及醫療團隊的專業建議後，最終決定讓她在不對身體造成負擔的最小範圍內，參與接下來的巡演行程。因此東京演唱會也將成為她重返舞台的重要起點。事實上，TWICE近年巡演行程相當密集，甚至被外界形容為「死亡行程」。去年彩瑛曾因血管迷走神經性暈厥缺席包括高雄場在內的多場演出，MINA 2月也因健康因素缺席美國費城場。如今多賢在休養兩個多月後，終於即將回歸巡演，粉絲除了期待她再度登台，也盼望成員們都能健康順利完成所有演出。TWICE將於本週末（4月25日、26日）在東京新國立競技場舉辦《TWICE 6th WORLD TOUR "THIS IS FOR"》追加公演，成為首個在此開專場的外國女性藝人，寫下新歷史。