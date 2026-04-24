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▲立法院長韓國瑜。（圖／記者邱曾其攝，2026.04.15）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者邱曾其攝，2026.04.15）

▲立法院厚生會舉行「第34四屆會長交接典禮」。（圖／記者邱曾其攝，2026.04.15）

▲新任會長陳菁徽。（圖／記者邱曾其攝，2026.04.15）

立法院厚生會今（24）日舉行「第34四屆會長交接典禮」，立法院長韓國瑜致詞時表示，台灣不是只有台積電，還有非常多隱形冠軍，有非常棒的醫療；他並打趣說，就像綠委蘇巧慧總質詢時，他都專心聽，高中讀書以後，很少聽老師講什麼，「對卓院長每個委員質詢，我都專心聽｣。立法院厚生會成立超過30年，是立法院內最大的跨黨派次級團體，目前共有75位委員加入。立院厚生會今在立法院群賢樓舉行「第34屆厚生會會長交接典禮」，由韓國瑜擔任典禮監交人，舉行交接儀式，由原任厚生會會長蘇巧慧，將印信交給新任會長陳菁徽；行政院卓榮泰院長以及其他各部會首長官員也到場觀禮。韓國瑜致詞則笑稱，厚生會在立法院剛成立時，只有四個委員組成，正好打一桌麻將，這四位委員心心念念為了台灣人民醫療身體健康，好心好意地成立厚生會，一晃眼過了34年，且現在仍存在113名立委高達75名參加，這讓大家了解，跟人民身體健康有關係、息息相關的醫療照顧，才是最有生命力的，「我們對創會會長黃明和，發自內心的崇高敬意」。韓國瑜說，日內瓦將召開世界衛生大會，台灣有30多家醫療廠商會進到日內瓦，把台灣醫療帶出去，而他也很不服氣，為何一堆醫療團體去韓國，卻不來台灣，不論醫療技術、專業培養，台灣絕對不會輸給南韓，「原來是因為電視劇跟偶像劇」，使台灣醫療實力長期被忽視。「台灣不是只有台積電，還有非常多隱形冠軍，有非常棒的醫療啊！我們還會製造更多的護國神山！」韓國瑜笑稱，就像蘇巧慧委員總質詢時，他都專心聽，高中讀書以後，他很少聽老師講什麼，「對卓院長每個委員質詢，我都專心聽｣。韓國瑜提到，若觀光業是一個皇冠，最亮的一顆鑽石，一定是醫療觀光業，呼籲卓榮泰能夠動員內閣閣員，配合新任的會長陳菁徽，一起讓台灣醫療更紮實，也要把台灣醫療開進國際。蘇巧慧表示，過去一年擔任厚生會會長，是他在立法院職涯中非常榮耀，也不會忘記的時刻，在他任內，努力實踐厚生會長期為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，期盼未來會務交接給新任會長陳菁徽後，可以持續為打造「健康台灣」而打拚。蘇巧慧指出，「以人為本」的精神是厚生會的創會根基，過去一年任職厚生會會長期間，他努力實踐厚生會為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，也在三大面向持續耕耘。首先，在長照領域，他親自擔任厚生會「長照推動委員會」召集人，並針對醫療與照護整合、人力韌性不斷與衛生福利部進行溝通，確保長照資源能讓長者「看得到、找得到、用得到」。在提升急救韌性方面，蘇巧慧在厚生會「急救賦能委員會」也持續和召集人黃捷推廣CPR與AED的急救知識，至於推動醫藥法制方面，他成功推動衛福部編列癌症新藥百億預算，並獲得賴總統「用多少、補多少」的承諾。蘇巧慧強調，在厚生會11個委員會的成績單非常厚實，他即將要把會長交接給陳菁徽，期許陳會長能傳承歷屆會長「不論政治利害，只計民生利益」的精神，持續為打造「健康台灣」而努力。陳菁徽致詞時也說明願景，面臨少子化衝擊因應，前任會長已經做很好，未來能一起努力。他說，他將成立「智慧醫療委員會」，醫療、AI是世界領頭羊，兩個加起來不能落於人後；第二，身為婦產科醫生，看到青少年精神疾病、自殺率成長太多，這是很大悲劇，因此急需處理，未來召集教授討論、提出政策，同時成立「心裡健康委員會」，將以青少年為主，希望讓他們健康快樂在台灣土地上成長。