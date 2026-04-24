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▲老鷹隊總教練斯奈德（Quin Snyder）對球隊在關鍵時刻展現的整體性給予高度評價。（圖／美聯社／達志影像）

▲老鷹隊在比賽末段一度將球權交給本季被扶正的核心強森，但麥凱倫（CJ McCollum）在保持侵略性的同時，也展現了老將的領導力與隊友間的信任。（圖／美聯社／達志影像）

亞特蘭大老鷹隊今（24）日在主場以109：108險勝紐約尼克，系列賽取得2：1領先。賽後，老鷹隊總教練斯奈德（Quin Snyder）對球隊在關鍵時刻展現的整體性給予高度評價。斯奈德特別指出，從前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）到「新鷹王」強森（Jalen Johnson），每個人都展現了為了團隊勝利而願意「犧牲個人利益」的職業態度。在今日的比賽中，庫明加表現極為出色，不僅在進攻端貢獻21分，最後12.5秒的防守干擾更是獲勝關鍵。斯奈德教練感性表示，庫明加展現了立竿見影的活力：「這就是我們全隊一直在討論的事情：在季後賽中，你是否準備好為了勝利犧牲一些東西？無論是出手權、上場時間還是輪換位置。庫明加欣然接受了這一切，他為球隊注入了巨大的動力。」斯奈德強調，雖然庫明加進攻亮眼，但他更看重其在防守端的投入：「他最重要的貢獻在於防守端，他是一名極具競爭力的防守者，這種影響力才是這支球隊最核心的東西。」比賽最後階段，老鷹隊在球權分配上展現了極高的默契。斯奈德透露，雖然球隊在比賽末段一度將球權交給本季被扶正的核心強森，但麥凱倫（CJ McCollum）在保持侵略性的同時，也展現了老將的領導力與隊友間的信任。「麥凱倫之所以優秀，是因為他在關鍵時刻信任隊友。在最後一個進攻回合，他展現了創造投籃機會的獨特能力，而強森也給予了完全的支持。」斯奈德指出，這種在掌控進攻與信任隊友之間找到的完美平衡，是老鷹能頂住尼克反撲壓力並由麥凱倫完成準絕殺的主因。面對這場膠著的對決，斯奈德保持冷靜，並多次稱讚球員們的相互支持。他提到，不管是丹尼爾斯（Dyson Daniels）在防守端的纏鬥，還是強森與麥凱倫在進攻端的退讓，都展現了團隊至上的精神。「這就是贏球的關鍵——球員們願意在需要的時候為了團隊做出退讓。」不過，斯奈德也對未來的挑戰保持警惕，強調球隊在保護防守籃板、爭奪二分之一球以及控制失誤上仍需精進。他認為，面對強悍的尼克隊，唯有維持這種「磨損精神（Grind）」並優化細節，老鷹才能在接下來的系列賽中更進一步。