美國與伊朗戰爭持續，美軍不斷派遣軍力前往荷姆茲海峽周遭，不過，美媒稍早披露一件趣事，一名美國海軍水兵搭乘掃雷艦前往海峽前，在泰國普吉島上岸期間，被一隻當地的猴子抓傷，只能被迫因醫療緣故，送回日本母港。
根據美媒Axios報導，海軍於4月中旬從東南亞派遣美國海軍掃雷艦「酋長號」(USS Chief)與「開拓者號」(USS Pioneer)，前往搜尋並清除伊朗在荷姆茲海峽及周邊海域布設的水雷，這兩艘艦艇合計約有84名水兵。
在普吉島停靠期間，一名海軍電子技術員在岸上遇到猴子並遭抓傷。目前尚不清楚犯案的是哪一種猴子，但在泰國普吉島相當常見的是長尾獼猴，而且可能特別具有攻擊性。
為確保獲得充分醫療照護，該名水兵被後送至日本佐世保市的前進基地。美國海軍表示，這起事件並未延誤「酋長號」的任務，而且該名水兵情況良好，美國第七艦隊發言人也表示：「該名水兵接受醫療處置，並被送回日本進一步治療。此次事件未對酋長號的作戰造成任何影響或延誤。」
官員指出，這起攻擊提醒人們，軍事任務會面臨難以預先模擬的意外問題與干擾。一名軍方官員表示：「總是會有奇怪的事情發生。這絕對是一個難以預料的意外」；報導還引述了一名了解此事件的消息人士表示，「通常你會擔心上岸的水兵因其他活動感染疾病，而不是被猴子攻擊。」
在普吉島，當地旅遊行程提供多種觀賞猴子的體驗，而該地以大量獼猴族群聞名。美國疾病控制與預防中心曾警告，獼猴可能攜帶B型疱疹病毒（Herpes B virus），若遭攻擊應立即就醫。
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在普吉島停靠期間，一名海軍電子技術員在岸上遇到猴子並遭抓傷。目前尚不清楚犯案的是哪一種猴子，但在泰國普吉島相當常見的是長尾獼猴，而且可能特別具有攻擊性。
為確保獲得充分醫療照護，該名水兵被後送至日本佐世保市的前進基地。美國海軍表示，這起事件並未延誤「酋長號」的任務，而且該名水兵情況良好，美國第七艦隊發言人也表示：「該名水兵接受醫療處置，並被送回日本進一步治療。此次事件未對酋長號的作戰造成任何影響或延誤。」
官員指出，這起攻擊提醒人們，軍事任務會面臨難以預先模擬的意外問題與干擾。一名軍方官員表示：「總是會有奇怪的事情發生。這絕對是一個難以預料的意外」；報導還引述了一名了解此事件的消息人士表示，「通常你會擔心上岸的水兵因其他活動感染疾病，而不是被猴子攻擊。」
在普吉島，當地旅遊行程提供多種觀賞猴子的體驗，而該地以大量獼猴族群聞名。美國疾病控制與預防中心曾警告，獼猴可能攜帶B型疱疹病毒（Herpes B virus），若遭攻擊應立即就醫。
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