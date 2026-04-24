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總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可；而前總統陳水扁透露，2006年「迷航之旅」遭同行的王令麟洩密給自家東森電視報導，導致中國介入打壓。對此，王令麟今（24）日發表聲明強烈反駁。王令麟表示，當年本人係以商業總會理事長身分隨行登機，僅知出訪任務，對飛行路線與最終目的地並不知情。事實上，飛機起飛後，連機上人員都無法即時掌握航向，更遑論對外傳遞任何訊息。王令麟續指，當時東森電視之獨家報導，來自新聞團隊的專業判斷與高度敏銳度。他們透過航程、油料與國際條件推估位置，這是新聞能力的展現，而非所謂「內部洩密」。他直言，將新聞專業的成果，反向解讀為個人洩密，不僅與事實不符，也模糊了事件本質。「對於將政治語言延伸為對個人名譽的指控，我深感遺憾，也感到無奈。」王令麟強調，他相信社會應該回到事實本身，新聞是新聞，政治是政治，請不要混為一談。