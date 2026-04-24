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▲儘管大谷翔平今（24）日5打數無安打，且連續出壘紀錄止步於54場，但其身為投手的宰制力已讓全美媒體瘋狂討論他奪得賽揚獎的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平（31歲）在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）的活躍表現，其身分似乎已從「獨角獸」進化到「外星人」或「機器人」。近日，今年WBC（世界棒球經典賽）美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）在節目中笑稱，大谷在場上的動作帶有「機械音」，提議應對大谷進行「血液檢查」以確認其是否為人類。德羅沙近日作客MLB Network知名節目《MLB Central》時，針對大谷翔平超乎常人的表現開起玩笑。德羅沙在節目中起身模仿大谷前一日登板投球兼打擊的模樣，生動地描述：「我不說謊，他是我這輩子見過最強的球員。但我有時會發現異狀，昨晚他在打席準備時，當球飛過後，他的身體竟然像機器人一樣發出『嘰、嘰（Gigi、Gigi）』的聲音在移動。」德羅沙進一步煞有其事地表示，大谷在確認暗號並重新擺出打擊姿勢時，動作極其生硬且精準，讓他不禁懷疑大谷根本是人工合成的產物。當主持人追問：「你是說大谷可能是人工智慧（AI）嗎？」德羅沙毫不遲疑地回答：「這極有可能。」由於大谷翔平在22日的比賽中主投6局無失分，將防禦率降至恐怖的0.38，德羅沙開玩笑地表示，若道奇隊今年再次打進世界大賽，他將化身為「偵探D-Lo」進行一項終極驗證。「我想確認大谷到底會不會流血，我需要採樣他的血液。」德羅沙雖然語帶幽默，但表情卻顯得相當認真。他認為大谷在投手丘上展現的超一流數據，已經超出了正常人類的認知範疇。儘管大谷翔平今（24）日5打數無安打，且連續出壘紀錄止步於54場，但其身為投手的宰制力已讓全美媒體瘋狂討論他奪得賽揚獎的可能性。誠如德羅沙所言，只要大谷繼續交出這種「外星等級」的成績單，他被當作「正常人類」看待的日子恐怕還有得等。這段「機器人說」隨即在社群平台上引發熱烈討論，不少網友笑稱：「原來那些『嘰、嘰』聲是大谷在更新系統」、「驗血結果可能會發現裡面全是機油」。