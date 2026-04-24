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▲王俐人（如圖）被誤會控制慾強，頻頻解釋仍不被小S接受。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

▲林琮軒（如圖）財務都交由王俐人管理。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

49歲女星王俐人2021年與小7歲的演員林琮軒結婚，近日卻頻傳婚變，同時證實夫妻倆目前屬於「分居」狀態，引發外界關注，事實上，她於2022年7月26日登上小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》分享夫妻爭執事，自己強勢的說話口吻易被誤會控制慾強，致使林琮軒一氣之下不耐煩回嗆，王俐人頻頻替自己叫屈，可是小S聽完雙方解釋，對著女方驚呼：「妳好像真的蠻煩的！」王俐人於節目《小姐不熙娣》中分享夫妻摩擦，表示設定2人共同行事曆，可是操作不太熟悉，導致看得到老公的電子郵件，這讓老公感到被控制，王俐人替自己叫屈，「他惱羞成怒說『妳明明看過了，為什麼還要問？』他覺得我控制慾很強，但我是不小心弄到的，我沒那麼聰明。」小S一臉淡定地說：「妳好像真的蠻煩。」輪到林琮軒還原情形，由於平時薪水都上繳對方，財務都須經手王俐人一環，當時只是想留幾千塊在身上私用，「那個郵件可以顯示我薪水多少，我拿了錢給她，她卻說數目不對，『就這樣嗎？』我直接回『妳不是看得到嗎還要問我？』」王俐人則解釋要幫對方繳費，小S聽完對她驚呼：「妳真的很變態欸！」引爆全場笑翻。事實上，進來夫妻倆婚變頻頻浮上檯面，王俐人也沒有迴避談論，她解釋自己的母親個性較為傳統，對家庭禮儀與規矩要求嚴格，而丈夫的家庭則相對開明自由，兩種價值觀存在明顯落差，她認為這樣的差異確實曾讓丈夫感受到壓力，也間接影響到婚姻氛圍，不過她強調目前雙方已逐漸調整，希望彼此找到較為舒適的相處方式。