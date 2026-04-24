美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天與台中市長盧秀燕在公開行程同框，下午再度到市府拜訪盧秀燕，這已是2人今年以來第7次會面。盧秀燕今證實，兩人針對「軍用與商用無人機」產業發展進行深度對話，象徵台美合作從中央延伸至地方產業重鎮。她強調台中有研發與生產製造的基礎，大家互補合作，有望共同發展下一個台灣的護國神山產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AIT邀請美國太空總署（NASA）首位台灣出生太空人林琪兒（Kjell Lindgren）訪台，昨天重返童年曾生活的台中，由AIT處長谷立言陪同與台中市長盧秀燕同框。谷立言結束接待林琪兒行程後，下午再度到市府拜會盧秀燕，盧秀燕今（24）日受訪時證實，雙方就軍用及商用無人機產業發展交換意見。

盧秀燕說，昨天他們特別聊到發展無人機、無人載具的產業。不管是軍用或商用，全世界對無人機或無人載具產業的需求非常大。因此繼晶片、半導體之後，雙方要共同打造下一個台灣的護國神山產業。

她指出無人機必須具備航太、半導體晶片、光學及精密機械等4大產業的基礎，這本就是台中的優勢。全世界無人機主要的技術在美國，台中則有研發、生產製造的能力。美方有很大的買方市場，提供技術、規格讓台灣研發、生產製造，大家互補與合作，可以讓台中以領航城市帶動中部產業，共同發展下一個台灣的護國神山產業。

相關新聞

軍購協商深水區之際！谷立言見鄭麗文　曝談了這件事

揪谷立言爬山！蔡英文：台美關係如同攀登山頂的堅實夥伴關係

傳谷立言、藍鶯密集來訪為「3月美國面試」鋪路？盧秀燕反應曝光

回應蕭旭岑「谷立言小官」說　江啟臣：派駐到台灣就代表整個國家

顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...