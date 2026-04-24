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美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天與台中市長盧秀燕在公開行程同框，下午再度到市府拜訪盧秀燕，這已是2人今年以來第7次會面。盧秀燕今證實，兩人針對「軍用與商用無人機」產業發展進行深度對話，象徵台美合作從中央延伸至地方產業重鎮。她強調台中有研發與生產製造的基礎，大家互補合作，有望共同發展下一個台灣的護國神山產業。AIT邀請美國太空總署（NASA）首位台灣出生太空人林琪兒（Kjell Lindgren）訪台，昨天重返童年曾生活的台中，由AIT處長谷立言陪同與台中市長盧秀燕同框。谷立言結束接待林琪兒行程後，下午再度到市府拜會盧秀燕，盧秀燕今（24）日受訪時證實，雙方就軍用及商用無人機產業發展交換意見。盧秀燕說，昨天他們特別聊到發展無人機、無人載具的產業。不管是軍用或商用，全世界對無人機或無人載具產業的需求非常大。因此繼晶片、半導體之後，雙方要共同打造下一個台灣的護國神山產業。她指出無人機必須具備航太、半導體晶片、光學及精密機械等4大產業的基礎，這本就是台中的優勢。全世界無人機主要的技術在美國，台中則有研發、生產製造的能力。美方有很大的買方市場，提供技術、規格讓台灣研發、生產製造，大家互補與合作，可以讓台中以領航城市帶動中部產業，共同發展下一個台灣的護國神山產業。