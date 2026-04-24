27歲一粒加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」2年多，IG累計43萬人追蹤，人氣持續成長，時常透過粉專分享生活點滴的她，近日透露健康亮紅燈，除了感冒、發燒、皮膚過敏、蕁麻疹之外，手指還脫皮爛掉，連脖子都拉傷發炎，本人表示會去看醫生，「希望可以快快好起來！」

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一粒蕁麻疹手又脫皮爛掉　承諾會看醫生好好休息

一粒昨（23）日在IG限時動態發文說，上次淋雨導致感冒發燒後，接著皮膚過敏、蕁麻疹發作，好不容易康復，現在好幾根手指又因為不明原因「爛掉」，附上的照片，可見她的中指、食指和大拇指指緣都脫皮、發白，不僅如此，一粒還表示脖子因為拉傷正在發炎，狀況相當多。

對此，一粒跟大家道歉，解釋之所以一直沒有詳細說明，是認為症狀應該很快就好，沒想到，問題會越來越多，不過即便身體微恙，她依然出言安撫粉絲：「我沒事的噢（精神上）！」並承諾今天會去就診，「希望可以快快好起來，健健康康的跟大家見面！能休息的時候我會好好休息的！」

▲一粒公開3根手指發白、脫皮的照片，坦言身體出狀況。（圖／ɪʟɪ 一粒IG@ilixoxov）
▲一粒公開3根手指發白、脫皮的照片，坦言身體出狀況。（圖／ɪʟɪ 一粒IG@ilixoxov）
被發高解析度照片公審　一粒高情商回：我不完美

一粒2年前被鄉民分享半張臉長滿痘疤的高清照片，質疑她膚況差，對此，本人發文回應，感謝願意欣賞她的所有人，自知很多人認為她不配擁有這樣的關注度，「有時候我也懷疑自己，舞蹈功力比不上別人，皮膚、身材都不是完美」，但即使如此，粉絲依然給予支持，「辛苦你們了！因為我的不完美，讓你們得默默的承受眾人的指教，我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我。」

對於被批評舞蹈功力不足、膚質不佳，一粒說：「舞練了、皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步！」透露自己的皮膚對熱很敏感，過度曝曬就容易過敏、起疹子，所以應援時可能會看到她的脖子跟臉泛紅，自嘲這是「公主病」，已經積極尋求皮膚科治療，同時調理身體，如今身體再出狀況，讓粉絲都相當憂心。

▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／ɪʟɪ 一粒IG@ilixoxov）
▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／ɪʟɪ 一粒IG@ilixoxov）
▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
一粒小檔案

本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子、中職新女神、小黑嘉嘉
生日：1999年4月22日
年紀：26歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平

資料來源：ɪʟɪ 一粒IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。