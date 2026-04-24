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▲內政部數據揭露全台待售新成屋衝上 11.2 萬宅歷史新高 ，賣壓中心已正式洗牌，台中與台南等五區增量驚人 。（圖／中信房屋提供）

長期被網民戲稱為賣壓代名詞的「淡水」，竟然悄悄解壓了？根據內政部不動產資訊平台最新數據，2026房市正迎來史無前例的去化挑戰 。截至 114 年第二季，全台「待售新成屋」總數已飆升至 11 萬 2,086 宅，刷新歷史紀錄 。短短一年內，全台增加了近 9,000 宅待售物件，而房市賣壓最沈重的名單出現大洗牌，由中南部重劃區全面接手 。根據數據顯示，近一年賣壓增加最劇烈的五大行政區中，台中房市表現最為驚人 。榜首由台中北屯奪下，該區庫存總量高達 4,068 宅，光是一年內就激增了 739 宅 。緊接在後的是台南市東區，一年內狂增 700 宅，總量達 959 宅 。此外，台中市北區、梧棲區以及桃園市八德區也紛紛入榜，年增量均在 580 宅以上 。這五大行政區的新增賣壓合計達 3,276 宅，竟佔了全台總增量的 37% 。中信房屋研展室副理莊思敏指出，這些區域多為建商大量推案的必爭之地，隨著新建案陸續完工交屋，市場供給量同步放大 。為什麼新成屋會賣不動？莊思敏分析，除了供給量大增，央行祭出的第七波信用管制更是關鍵，加上銀行房貸放款趨嚴，使購屋民眾轉趨觀望 。在「供給大增、去化放緩」的夾擊下，導致庫存數量持續堆疊 。中信房屋北屯崇德加盟店店長王曉婷表示，北屯雖有台中巨蛋、漢神洲際等建設題材支撐，但短期仍受交屋潮與景氣環境影響 。莊思敏建議，目前新建案房價仍處高檔，購屋應回歸「實際居住需求」，避免盲目追價或過度操作槓桿 。對於首購族而言，機能成熟生活圈的中古屋也是避險選擇，因屋主取得成本相對較低，議價空間較具彈性 。