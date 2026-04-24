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▲立法院會今（24）日三讀修正《娛樂稅法》（圖／翻攝國會頻道）

娛樂稅課徵項目共6項 4項預計將免徵

娛樂業定價策略牽涉甚廣 短時間無法看出影響

立法院會今（24）日三讀修正《娛樂稅法》，未來包括電影、演唱會、戲劇、音樂表演、職業性與非職業性演唱，及各類競技賽事等，將全面免徵娛樂稅，原本高達60%或30%的稅負正式取消，盼減輕產業壓力並帶動藝文發展。不過此舉對於民眾未來娛樂費用是否有能能也相對性地降低？《NOWNEWES》記者採訪KTV業者，負責人低調回應：「。」娛樂稅存廢議題經過多年討論，法院今（24）日三讀修正《娛樂稅法》，在朝野無異議支持下，大幅鬆綁課稅範圍。未來包括電影、演唱會、戲劇、音樂表演及各類競技賽事等，全面免徵娛樂稅。修法後僅保留舞廳與高爾夫球場兩類課稅項目，並訂定稅率上限。現行「娛樂稅法」規定，娛樂稅課徵項目有6項，包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。此次根據三讀條文，消息傳出後，民眾們最直接期盼的就是之後娛樂項目支出費用渴望下降。但不願具名的KTV業者負責人則表示，業者提到，單以KTV經營來說，營業成本包含租金、人事、水電費、折舊費用，還有餐飲成本、音樂授權費等，尤其最近又受通膨影響，各成本都在上漲，業者表示咬牙苦撐中，因此難以看出減免的娛樂稅是否可以轉嫁折抵龐大上漲的成本。尤其娛樂稅屬地方稅，目前雖立法院會三讀修正，但地方政府還未公布細則，短時間內實在難以歸類出民生大眾的娛樂費用是可有可能下降。