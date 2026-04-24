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台北股市經歷昨日大怒神上下震盪超過1700點，並以下跌逾百點作收，今（24）日重拾多頭氣勢，在台積電、聯發科等半導體指標股帶動下，上漲1218.25點，收在38932.4點，寫下收盤新高點；盤中38989.94點，同樣寫下紀錄。櫃買指數表現相對弱，開盤後一度上漲到391.09點，但盤中幾度翻黑，終場上漲0.22點，收381.54點。金管會祭出被業界俗稱為「台積電條款」的新規今日正式生效，有條件放寬國內股票型基金與主動式ETF投資單一公司股票的比率限制。若單一個股占台股加權指數權重超過10%，其投資上限將從現行的10%鬆綁，最高可拉升至基金淨資產價值的25%。今日上市櫃共44檔漲停，包含映泰、中華化、聯發科等；另有10檔跌停，包含康普、永光等。其餘權值股部分，鴻海今日下跌3.5元，收221.5元；台達電上漲95元，收2075元。半導體指標股帶動多頭氣勢，權王台積電盤中寫下歷史新高價2190元，隨後漲幅縮小，終場收2185元、上漲105元。IC設計龍頭聯發科收在漲停價位2435元。日月光投控也上漲31.5元，收496元。其餘昇揚半導體、采鈺、智原等也收在漲停價位。不過，穎崴則下跌超過半根，收10060元。PCB族群今日表現強勢，臻鼎-KY一度觸及漲停價位357.5元，收347.5元、上漲22.5元。南電收漲停價位874元；景碩也漲停價位526元；金像電同樣收漲停價位1390元。目前成交量前十名分別為群創 、友達 、聯電 、旺宏 、元大台灣50 、華邦電、台玻 、華通、臻鼎-KY 、南亞科。