我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《名醫到我家》空中講座日前邀請黃萬騰教授/醫師專訪，深入解析從「8020運動」到「生物膜管理」的醫療新趨勢。（圖／翻攝畫面）

▲許心華博士指出，隨著高齡社會來臨，如何維持長者健康與生活品質成為重要課題。（圖／翻攝畫面）

口腔健康不只是清潔問題，而是攸關全身健康的關鍵指標。《名醫到我家》空中講座日前邀請黃萬騰教授/醫師專訪，深入解析從「8020運動」到「生物膜管理」的醫療新趨勢，醫師黃萬騰提出現代牙醫學已從治療導向全面轉型為預防與精準管理，顛覆大眾對牙齒保健的既有認知。主持人許心華博士指出，隨著高齡社會來臨，如何維持長者健康與生活品質成為重要課題，而「8020運動」即80歲仍保有20顆自然牙，正是全球關注的關鍵指標。醫師黃萬騰強調，這不僅是一項口號，而是預防醫學的重要里程碑，代表醫療從「疾病治療」邁向「健康維持」的新思維。黃萬騰指出，臨床上許多長者牙齒流失，往往並非老化必然，而是長期忽略口腔保健所致。當牙齒缺失，不僅影響進食與營養吸收，更可能引發慢性疾病惡化，甚至降低生活品質與尊嚴。他強調：「牙齒，是人體健康最誠實的紀錄。」在醫學研究進展下，牙科治療的核心敵人也逐漸明確。黃萬騰表示，真正造成牙周疾病與牙齒損壞的關鍵，不只是牙結石，而是看不見的「生物膜（Biofilm）」。這類細菌群聚具有高度抗藥性，能長期附著於牙齒與牙周組織，持續引發慢性發炎，甚至與心血管疾病、糖尿病及神經退化疾病存在關聯。因此，現代牙醫治療模式已從傳統「洗牙」進化為「生物膜管理」。透過超音波洗牙、專業拋光（PMTC）、GBT噴砂技術以及雷射輔助治療等整合流程，不僅能有效清除細菌與牙結石，更能降低發炎、促進組織修復，建立長期穩定的口腔環境。這也象徵牙醫學正式邁入「微生物控制」的新時代。針對民眾關注的牙齒美白議題，黃萬騰也提醒，美白療程應建立在健康基礎上。若牙周狀況未穩定即進行美白，反而可能加劇敏感與發炎。他建議應依序完成生物膜控制與牙周治療，再進行美白，才能兼顧美觀與健康。為落實8020目標，黃萬騰提出三大關鍵策略，包括日常預防保健、整合生活型態管理，以及缺牙後的即時重建。他強調，正確刷牙、使用牙線、控制飲食與定期檢查，是最基本卻最關鍵的健康投資。此外，他也呼籲，口腔健康應從個人行為提升至制度層次，透過教育推廣與跨領域整合，建立全民口腔健康意識，才能真正降低疾病風險。展望未來，隨著AI風險評估、個人化菌叢分析與精準預防醫學發展，口腔醫療將不再只是治療問題，而是提前預測並阻斷疾病發生。黃萬騰強調，「8020」不只是數字，而是一種生活選擇與健康累積的結果。當一個人能在80歲仍保有20顆牙，代表的不只是口腔健康，更是整體生命品質與尊嚴的體現。