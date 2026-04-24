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三人日常突然震撼宣布分手！宇成宣布退出三角關係

三人日常以後就只有兩個人了，我和他們兩位分開了

▲影片一開始三人就開始哽咽哭泣，要向觀眾宣布宇成退出這段三人伴侶關係。（圖/YT@三人日常）

三人日常3年情變原因曝光！吳軍、宙學仍會繼續交往

自己更傾向擁有足夠的獨立與自由空間，在價值觀上的差異，造成長期以來許多相處上的摩擦，也促使他產生「說不定我自己一個人過會快樂一點」的想法。

▲三人伴侶關係維持了3年多，透露情變原因是在「價值觀上面不夠契合」，即便經過大量溝通仍然沒有共識。（圖/YT@三人日常）

三個人已經花了很大量的時間進行溝通、尋求共識，但無奈最終還是有難關過不去，才會做出分手的決定。

目前宇成宣布退出之後，吳軍與宙學會選擇繼續交往，並強調與宇成仍是朋友，未來仍有機會在頻道中露臉

YouTube頻道「三人日常Thruple Daily」是由吳軍、宙學、宇成3人伴侶組成，常常一起拍片分享生活，也在IG上曬恩愛羨煞許多粉絲。不過，23日晚間，三人頻道無預警更新「分手震撼彈」影片，宣布宇成決定正式退出這段維持3年的「三角伴侶關係」，讓大批觀眾都感到不捨。「三人日常」在23日晚間上傳「三人戀的我們分手了！但這不是道別」的最新影片，三個人坐在沙發上，宙學才剛開口要說出影片的主旨就哽咽落淚講不出話，後續吳軍、宇成也接續開始落淚，直到宇成情緒較為平穩之後表示：「，雖然這不是我出現在這頻道最後一集，以後應該還是可以用朋友的身分出現在頻道裡。」宙學透露，會拍這一集的原因，就是因為想要讓陪伴我們這麼久的觀眾，可以有一個交代；宇成則補充：「也不想讓大家猜為什麼會分手，或是沒有給觀眾一個解釋。」宇成在影片中透露自己會選擇退出的原因，是因為比起吳軍與宙學對另一半的依賴感，宙學也坦承，過去3年多，吳軍也提到：「有時候放下才會看得更清楚。」坦言三人早已相處如家人，甚至連家長都把宇成當成自己的兒子在疼，如今要放下這段關係，還是會有滿滿的不捨。回顧「三人日常」的關係，一開始是吳軍跟宙學交往兩年半之後認識宇成，宇成隨後加入三人行行列，儘管初期宙學也曾經透露看到情人跟另一個對象親密會有些尷尬，但三人還是將這段感情維持了3年之久，共創許多精彩的回憶也帶給觀眾許多甜蜜畫面，，也算是好聚好散，粉絲朋友就不用太擔心囉！