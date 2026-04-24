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▲郁欣新歌〈Want Me Back〉很有氣勢，走的是酷帥甜辣風，還請來專業水車創造大雨跳舞場面。（圖／KTJ Holding 提供）

坐擁抖音、IG總計突破200萬粉絲的網紅郁欣Ivy，在萬眾期待下於今（24）日正式推出首支單曲〈Want Me Back〉。郁欣年僅20歲，她10歲時就是童星，曾拍過周杰倫和派偉俊合唱歌曲〈Try〉MV，過去在社群的貼文獲得南韓巨星G-Dragon（GD）按讚，天王級的加持讓她一出道就很有話題。郁欣與天王周杰倫的緣分可追溯至10年前，當年僅10歲的她就曾參與周杰倫和派偉俊合唱歌曲〈Try〉MV的拍攝，在天王身邊累積表演養分。有趣的是，這份緣分在她的出道作中得到了延續，〈Want Me Back〉的製作陣容集結了金曲製作人呂尚霖LuuX與派偉俊，兩位皆為周杰倫新專輯的御用核心成員。郁欣表示：「感覺像是一條貫穿成長歷程的音樂連結。」郁欣出道，所屬公司KTJ Holding豪砸百萬預算，從音樂製作到影像視覺全面升級，整體風格走的是酷帥甜辣風，還請來水車打造下雨場面。新歌部分，郁欣也親自參與填詞、選歌與造型規劃，以音樂創作者姿態闖蕩歌壇。郁欣從8歲習舞、曾受邀與南韓潮流天王Jay Park及人氣男團TWS拍攝舞蹈影片，實力早已獲得國際認證。在首支單曲〈Want Me Back〉中，她撕掉甜美標籤，以一頭耀眼金髮與侵略性十足的爪子手套造型登場，MV視覺化身黑豹展開一場魅力獵捕。郁欣表示，邊唱邊跳是極大挑戰，為此她也接受了高強度的體能與歌唱訓練。郁欣Ivy出道單曲〈Want Me Back〉已於4月24日全球數位上架，完整版MV將於今晚19:00在官方YouTube頻道正式首播。