我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《夢幻旅團》x《嘆氣的亡靈想隱退》聯動活動一覽（圖／業者提供）

▲《夢幻旅團》x《嘆氣的亡靈想隱退》「寶藏獵人挑戰賽」組團贏 10 萬獎金及療癒系 3C 商品！（圖／業者提供）

艾肯娛樂於今（23）日宣布，治癒系社交輕冒險 MMORPG 手遊《夢幻旅團》正式上線，並同步展開與電視動畫《嘆氣的亡靈想隱退》的聯動活動。本次聯動不僅完美重現多位人氣角色形象，更推出專屬登入活動與系列挑戰副本，讓玩家能在遊戲中親身體驗化身「寶藏獵人」的冒險魅力。同時，官方也祭出總獎金新台幣 10 萬元的「寶藏獵人挑戰賽」，搭配社群互動玩法與豐厚的實體 3C 獎勵，打造從遊戲內外全面展開的聯動盛典。《夢幻旅團》與電視動畫《嘆氣的亡靈想隱退》聯動內容同步展開，活動期間玩家只要登入遊戲即可參與限定活動，將人氣角色與專屬內容一次收入囊中。本次聯動不僅還原原作角色魅力，更透過多樣玩法設計，讓玩家親自體驗「寶藏獵人」的異世界冒險。活動期間內，玩家只需登入滿七天，即可免費獲得「克萊」與「蒂諾」聯動限定時裝，讓你直接化身寶藏獵人踏上旅程。時裝以原作經典意象為設計核心，呼應「目標只有一個——成為世界最強的英雄」，讓玩家在冒險之餘也能展現獨特風格。此外，UR級精靈獸「莉茲」與限定坐騎「尹廖」亦將透過專屬活動開放獲取。作為來自異世界的強力夥伴，「莉茲」擁有極速戰鬥風格，其技能可對範圍敵人造成傷害並附帶破防效果，大幅提升戰局壓制力；而來自異世界的合成獸「尹廖」，外表可愛卻蘊藏反差魅力，更具備實用的移動功能，也將成為旅途中令你印象深刻的夥伴之一。同時，聯動限定BOSS副本「空界魔像」也將限時開啟。隨著時空裂縫出現，來自異界的「空界之塔」降臨新世界大陸，企圖展開禁忌魔法實驗。玩家們將受召集前往討伐，挑戰高難度副本，爭奪豐厚獎勵，展開一場橫跨異世界的激戰。延伸《嘆氣的亡靈想隱退》中「寶藏獵人」的核心精神，《夢幻旅團》將於 4/24 起同步推出大型聯動主題活動「寶藏獵人挑戰賽」，邀請玩家組隊參戰，角逐總獎金新台幣 10 萬元的榮耀寶座。活動期間內，玩家可自由組成 3 人「探寶旅團」報名參賽，透過團隊合作挑戰兩大競賽項目。無論是比拚綜合實力的「最強戰力團」，或是展現放置玩法精髓的「躺贏冒險王」，都將考驗玩家策略與養成成果，最終勝出隊伍將抱走最高新台幣 50,000 元獎金。並且除了現金獎勵外，本次活動更結合社群互動玩法推出「帝都秘寶搜刮計畫」。玩家需前往《夢幻旅團》官方粉絲團與合作社群中尋找隱藏的「寶藏序號」，並於遊戲內兌換，即可獲得虛寶獎勵與實體抽獎資格。累積兌換越多組序號，中獎機率越高，讓玩家們可以盡情體驗一場橫跨社群與遊戲的「地圖式尋寶行動」。本次寶藏獎項包含 Philips 氣炸鍋、Dyson 吹風直髮器、iRobot 掃地機等人氣 3C 家電，以及百名的便利商店禮物卡獎項，打造從遊戲內到現實世界的雙重獎勵體驗，讓每一位玩家都能成為真正的寶藏獵人。一起來當寶藏獵人吧。目標只有一個——成為世界最強的英雄。在曾經立下那樣誓言的六人之中，只有一名少年，壓倒性地毫無才能。某一天，當他吐露出自己的挫敗感時，青梅竹馬對他說道：「克萊，你反正也沒有什麼特別的角色，那就來當領隊吧。」由才能過於出眾的怪物們（＝青梅竹馬們）所組成的隊伍《嘆氣的亡靈》，在短短數年間便名聲響徹整個帝都。而被推上隊伍頂端的他，也在不知不覺之間，被奉為最強隊伍的領導者。隨著周遭期待不斷高漲，他的一言一行總是被誤解，事態也朝著出乎意料的方向發展……。這正是身為最強隊伍的領導者，同時以最強公會會長之名揚名天下的克萊‧安東黎西，一段充滿榮耀與苦惱的英雄譚！