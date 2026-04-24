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沈玉琳罹癌遭扯因果論 歷經生死大戰吐心聲

▲沈玉琳（右）與主持人鄭弘儀（左）聊起這段生死大戰，起初住院覺得尊嚴盡失，之後「心隨境轉」索性把自己當成皇帝。（圖／三立提供）

沈玉琳住院竟收偏方 痛批：會害死人

「荒謬大師」沈玉琳挺過白血病（血癌）療程出院，近日登上三立節目〈話時代人物〉，一開錄就精神奕奕說著：「我回來了，I'm Back.」沈玉琳提到住院期間「心隨境轉」，但卻有人傳關於因果論的訊息，讓他很生氣，直呼：「拿這個跟病人說，真的很不道德，要講人家因果的就保證不要生病。」不僅如此，沈玉琳還收到一些偏方，認為這會害死人，出院時感觸很多。沈玉琳與主持人鄭弘儀聊起這段生死大戰，他幽默且豁達，笑稱住院期間，洗澡、洗頭甚至擦屁股都由護理師包辦，起初覺得尊嚴盡失，之後「心隨境轉」索性把自己當成皇帝。然而，沈玉琳透露有人傳的訊息讓他很生氣：「講一些因果論，拿這個跟病人說，真的很不道德，要講人家因果的就保證不要生病。」另一個讓他心情不好的是收到一些偏方，沈玉琳認為這會害死人，出院時更感觸很多，直說：「護理人員錢沒拿那麼多、很辛苦，他們壓力很大，要跟他們再三致謝。」過了一段徘迴生死邊緣的日子，讓沈玉琳從一個「錢來就幹」的演藝鬼才，變成領悟「珍惜當下」的生命鬥士。沈玉琳出院後對生死有了不同看法，表示「如果被預測生命的時刻，就面對、接受、放下它，好好過每一天，如果醫生說有治癒的希望，就千萬不要放棄。」更多內容將於本週日（26日）晚上八點的〈話時代人物〉完整播出，敬請準時鎖定。