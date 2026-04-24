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民眾黨不分區立委遞補再掀波瀾，台北地方法院23日判決前公視董事徐瑞希勝訴，確認其黨籍有效，案件仍可上訴。此一判決也讓原本可能遞補的民眾黨團主任陳智菡情勢生變，立委之路出現變數。對此，資深媒體人溫紳開酸，這白目黨的新聞真的是「無奇不有」，只要這「偽民眾黨」存在一天，就勢必會亂、亂、亂！回顧事件起點，2024年8月24日，徐瑞希在臉書發布「退黨聲明」，點名批評時任民眾黨立委黃珊珊過去涉及財團相關法務工作，並質疑其推動法案恐不利移工權益，甚至影響立法優先順序。徐瑞希認為，相關作為已違背其長年投入移工權益倡議的立場，因此公開表態退出政黨。其後，民眾黨依據該聲明認定徐瑞希退黨，並註銷其黨籍。不過徐瑞希主張，自己並未依照黨章完成正式退黨程序，臉書發文僅屬意見表達，不應被視為有效退黨，因此向台北地院提起「確認黨員資格存在」之訴。法院審理後認定徐瑞希主張成立，判決其黨員資格仍然存在。徐瑞希庭後受訪表示，她早在去年2月即循黨內管道提出申訴，但當時民眾黨尚未依《政黨法》建立完整仲裁機制，直到同年10月才補設相關制度。她也強調，希望透過此案促使政黨完善內部程序與制度，真正落實民主運作，而不是「一人政黨」。資深媒體人溫紳也開嗆，這白目黨的新聞真的是「無奇不有」？李貞秀在鬧「黨中央開除她無效且不自認倒楣」；而徐瑞希因之前「指控黃珊珊曾代理財團仲介法務」助長剝削移工，已自行於臉書上「宣布」將退黨，而民眾黨認定她「公示退黨」，進而剝奪其黨員權利；不過徐瑞希認為民眾黨並無經過正式退黨程序，因此提告，又打贏了！他不禁狠酸，台灣只要存在這「偽民眾黨」一天，就勢必會亂、亂、亂、亂。