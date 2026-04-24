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北海道旭川市的旭山動物園，是許多台灣民眾前往該地旅遊時必造訪的景點之一，但昨日動物園發生一起命案事件，一名在園區工作的男子涉嫌殺害妻子並棄屍在園內的焚化爐，隔天還照常上班。根據HBC北海道放送報導，北海道旭川市一名30多歲的男性旭川市政府職員，並於旭山動物園工作的30多歲男性，涉嫌將妻子的遺體丟棄在旭川市旭山動物園的焚化爐內，目前正接受警方的訊問。自24日下午起，警方已進入旭山動物園進行鑑識作業，辦案相關人士表示，23日接獲通報稱，一名女性的生命安全狀況不明，警方向該女性的丈夫詢問情況時，男子坦承，自己將30多歲妻子的遺體丟棄在旭山動物園的焚化爐內。令人震驚的是，在動物園上班的男子，表現極為冷靜，在23日當天仍如往常一樣前往上班。警方目前以涉嫌遺棄屍體的罪名，持續對該男子進行訊問，並根據其供述對園區內進行搜索等，慎重展開調查。至於旭山動物園方面，目前為了準備夏季營運，自4月8日至28日期間都處於休園狀態。