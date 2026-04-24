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台中捷運近期展開徵才，卻因薪資待遇引發網路熱議與抨擊。市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今(24)日於議會質詢指出，中捷給予電機、機械專業人才的起薪僅 36,000 元，與市場行情嚴重脫節，導致新人首年離職率高達 33.3%。議員直指，市府「帶頭低薪」，要求立即制定有效的留才計畫。張玉嬿表示，中捷本月徵才資訊一出，隨即在網路引發負評。不少網友直言「讀電機、資訊來領 36K 是搞笑嗎？」、更有網友開酸這是「香蕉價」、「何不食肉糜」。她指出，電機、電子及機械人才在現今職場極為搶手，企業起薪普遍保障 4 萬元以上，中捷的待遇完全缺乏競爭力。根據統計數據顯示，中捷員工流動率居高不下。在盧秀燕市長任內，每招募 3 名新人，一年內就有1人離職，比例達 33.3%；甚至年資滿4年的員工，離職率仍有17.6%。張玉嬿批，即便2024年基層加薪 20%，仍只是「長期低薪後的補課」，而非提升競爭力。一名拼滿 5 年的技術員領不到 41,000 元，根本留不住人才。議員共同強調，市府應展現重視人才的態度。要求中捷研擬「專業技術津貼」，並針對年資 3 至 5 年的骨幹人員提供「留任獎勵」，確保技術能有效傳承，別讓捷運公司淪為民間企業的人才跳板。中捷公司指出，因過去薪資水準相較同業及國營事業偏低，已於111年及113年辦理調薪，且基層人員調幅高於主管，以縮小差距；今年將依114年度公務人員調薪幅度持續爭取薪資調整，強化招募與留才誘因。在徵才方面，中捷公司表示，此次公開招募已放寬報考條件，並透過產學合作計畫培育在地人才；另在員工福利上，正規劃設置教保中心，提供員工子女托育服務，減輕員工負擔並提升向心力。