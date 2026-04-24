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挑戰賽5月5日登場 第四種子享「保底優勢」

季後賽5月9日接力開打 2-2-1主場制考驗深度

對戰組合待定 卡位戰成焦點

隨著TPBL職籃2025-26賽季例行賽進入最終衝刺階段，聯盟今（24）日正式公告備受關注的季後賽與挑戰賽時程。為了爭取季後賽的最後門票與種子排名，各隊競爭已進入白熱化，首波「季後挑戰賽」將於5月5日率先點燃戰火，由例行賽排名第四與第五的隊伍展開對決，且例行賽排名第四的隊伍將先取得一勝，而季後賽也將於5月9日正式開打。根據聯盟公布的競賽規程，季後挑戰賽將採取，特別的是，為了獎勵例行賽戰績較佳的球隊，。這意味著排名第五的球隊若想晉級，必須在接下來的賽事中連拿兩勝，難度相當高。緊接在挑戰賽之後，正式季後賽將於5月9日全面啟動。此階段改採，主場分配模式則為，由例行賽排名較高的種子球隊優先擁有前兩場及最終戰的主場優勢。聯盟表示，後續賽程表中標註星號的賽事，將視系列賽即時戰況決定是否舉行。目前各隊戰績仍處於膠著狀態，聯盟強調，具體的對戰組合、比賽地點及售票資訊，將待例行賽最終排名確認後，第一時間對外公告。目前多支中游球隊仍在力拼季後賽門票，這份賽程表的出爐也象徵著台灣籃壇最熱血的五月狂潮即將來臨。