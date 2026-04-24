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軍購條例持續卡關，民眾黨主席黃國昌日前鬆口，軍購金額可上調至8000多億，但要等美方公布賣什麼再編預算，更稱是「藍白一致方向」。然而立法院長韓國瑜昨二度協商，在關鍵的項目和經費上限仍無共識，27日將三度協商。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，包括立法院長韓國瑜和國民黨團大部分立委，針對軍購議題都想要「下車」，支持8000多億，甚至連版本和說帖都已經準備好了，然而黃國昌話說太快，在藍白尚未確定下對外宣布「見光死」；另外綠委王定宇爆料美方警告韓國瑜「在川習會前通過軍購」確有此事，據掌握，美國國會擔憂若軍購若未在5/14日川習會前通過，屆時恐將成為談判籌碼，盼國會在5/7日前處理此事。美方近期頻頻接觸在野陣營人物，包括國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕乃至於多名青壯派藍委等，就連國民黨團總召傅崐萁也和AIT會晤過。而綠委王定宇昨爆料，韓國瑜22日接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團，有成員對韓國瑜直言，既然國防預算早晚會過，「你們應該在川習會前過，否則你們國家會付出慘痛的代價」，根據《NOWNEWS今日新聞》掌握，美曾向在野陣營示警，軍購條例最晚應在5月7日前通過，因為川習會將於5月14日登場，若未提前通過，恐將成為川習會談判重點，對台灣更加不利。側面了解，立法院長韓國瑜和黨團多數藍委早就希望「下車」軍購案，盼盡早處理戰場，先前立院外交國防委員會藍委私下籌備備案說帖，甚至連「修正動議」都已經備好，才去找民眾黨團討論軍購案，這也是為何之後黃國昌說出8000億軍購是「藍白一致的方向」，但國民黨團總召傅崐萁當時並不在場也沒有做出決定，黃國昌講太快「見光死」，後來才又回到原始立場。今日黨團會議上，據與會藍委透露，傅崐萁沒有針對軍購條例討論，僅表示「藍白有共識」；據悉，在黃國昌拋出8000億軍購後，傅崐萁隨後曾致電溝通，黃國昌認為，民眾黨對於軍購條例態度是原先版本或8000億都可以，就看國民黨團，倘若國民黨團內部意見尚未整合，那待整合後再行溝通。據悉，韓國瑜認為「國民黨應要同時能跟大陸保持對話，但對美國也要維持外交關係」，積極處理軍購案，盼及早落幕，下週一協商，他更不排除要「挑燈夜戰」，並已告知藍營黨團幹部，預先將晚上行程取消。