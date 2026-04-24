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▲診所聲明稿。（圖／翻攝當事診所IG）

上週三，一名男子前往台中一家診所進行例行腸胃鏡檢查，竟在過程中突發生命體徵下降，經轉院搶救後仍於隔日凌晨宣告不治。死者家屬在社群平台悲痛表示「姐夫兩天前才剛過完生日，沒想到平凡的檢查竟成永別」，面對其兩名年幼孩子哭喊「我們沒有爸爸了」，令家屬悲痛欲絕。家屬更怒控診所事後態度冷漠，甚至續隱藏臉書相關留言，診所對此則發表聲明強調，一切均依醫療流程處置，將全力配合司法調查。一名家屬近日在社群平台Threads上發文指控，其姐夫於上週三前往台中某診所進行腸胃鏡檢查，不料，當天檢查展開沒多久，院方人員便緊急通知家屬，病患生命體徵下降，隨後更失去生命跡象，緊急由診所叫救護車轉送至台中中國醫藥大學附設醫院。經過醫護人員徹夜搶救，姐夫仍不幸於週四清晨六點宣告不治，與家人天人永隔。家屬悲痛地描述，姐夫事發前兩天才剛歡慶完生日，檢查前也一如往常地與家人聊天打屁，是一個體況良好的人，誰也無法接受再次見面時已成冰冷大體。家屬透露「我姐夫的兩個小孩，打電話來，我強忍的悲傷接起電話：『我們沒有爸爸了。』我告訴她們妳們還有我啊，還有姨丈，還有姑丈啊，她們只是又說了一句『但都不是我的爸爸⋯』」，字字句句令人鼻酸。針對此事件，家屬表示「目前也已完成法醫勘驗及屍體解剖，我們也都遵循司法調查程序」。最後憤怒指控當事診所態度冷漠，事發至今不僅連一句致歉與慰問都沒有，甚至被發現持續隱藏臉書相關留言，令家屬質疑其用意。事件曝光後，診所發表聲明回應表示，「本診所針對近日網路流傳之事件，深感關切與不捨。事件發生後，院方皆依醫療處置流程進行應對及處理。對於各界關心及家屬心情，本診所皆予以高度重視。而目前事件已經進入司法調查程序，本診所會全力配合相關單位，儘早釐清事實。惟基於當事人隱私，且為了避免影響司法調查，相關細節尚無法對外說明」。