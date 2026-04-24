我是廣告 請繼續往下閱讀

羊水栓塞沒有特殊危險因子 台大醫：可能說出現就出現

台北市中正一分局警官陳芊雯因產後失血急救不治，產下的嬰兒也因腦部缺氧受損仍在治療中。台大醫院婦產部主治醫師施景中提到，風險並不限於職業或年紀。醫師提及，有4種可能會導致產後大出血，包括較罕見的羊水栓塞，且這是沒有特別的危險因子、醫師們也難以預防。近日北市警官陳芊雯產後失血，急救不治一事，總統賴清德及內政部長劉世芳今（24）日上午前往靈堂上香。對於產後大出血的風險，施景中今接受媒體訪問時提到，以前置胎盤、催生時間久子宮收縮乏力、植入性胎盤等較為常見。施景中說，有孕婦選擇剖腹生產，但若在下一胎，前置胎盤的機會也較高，而產後大出血有時也並非藥物可控制。施景中表示，而較為罕見的可能性則是「羊水栓塞」。醫師指出，第一個階段會出現「心臟衰竭」，也就是說若血無法輸送，打到肺部可能就會心臟衰竭；而第一階段順利度過，接下來就會進入產後大出血。施景中說明，羊水栓塞完全沒有特殊危險因子，「說出現就出現」，也不會讓醫師有辦法預防。一般而言，可能可以透過解剖了解，但有時情況罕見，不見得能藉由解剖得知；反而是臨床有一定的特殊跡象。不過，羊水栓塞機轉也相當複雜。施景中提及，可能與過敏反應有點相關，但還不是那麼清楚。施景中強調，只要是孕婦，就有可能產後大出血，且與職業應無太大關聯。且醫師提到，不要期望在大醫院生產就什麼事都不會發生，有時還會碰到生產合併症。對於生產事故救濟，衛福部今年1月也曾發布最新報告，113年經生產事故救濟審議會審定核予救濟260件，救濟金額為新台幣1億6700萬元；而整體生產事故案件數，從111年的297件、112年的300件、113年的260件，113年數據連續3年首見反轉下降，更是7年新低點。分析歷年來孕產婦死亡原因前3名依序為「產後大出血」、「血管栓塞」或「肺栓塞、羊水栓塞」等，而近年來孕產婦因上述原因導致死亡案件有下降趨勢。