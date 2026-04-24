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波特蘭拓荒者隊在代理總教練斯普利特（Tiago Splitter）帶領下，睽違4年重返季後賽，並在首輪與馬刺戰成1：1平手。然而，正當球隊將在明（25）日迎接關鍵第3戰之際，卻爆出新老闆鄧登（Tom Dundon）正計畫撤換功勳教頭，甚至因合約談判條件極其「吝嗇」，引發聯盟熱議。斯普利特本季在畢拉普斯（Chauncey Billups）因涉賭無限期停職後臨危受命，不僅成功整頓年輕核心，更將球隊帶入季後賽。然而，ESPN名記謝爾本（Ramona Shelburne）在節目中踢爆，儘管斯普利特表現優異，球團開出的正式總教練合約薪資卻「遠低於NBA標準水準」。謝爾本指出，球團這種「低薪報價」形同低價羞辱，導致雙方談判完全沒有進展。目前斯普利特處境極其尷尬，因為他在前方帶領球員奮戰，新老闆卻已在後方著手尋找替代人選。更令人寒心的是，謝爾本透露新老闆在過去幾周內，已公然與聯盟中其他教練、甚至是大學助教進行接觸，這在NBA圈內已是公開的秘密。「這種行為已經到了令人感到不舒服的程度，」謝爾本表示，「大家都知道球團正在尋找理論上可以取代斯普利特的人，而斯普利特才剛把這支球隊帶回季後賽。在球季還沒結束時就進行這種『備胎談判』，這在職場倫理上極具爭議。」記者馬尼克斯（Chris Mannix）也在節目《Open Floor》中重砲抨擊新老闆鄧登的經營風格。馬尼克斯直言，目前拓荒者內部的某些做法已經到了「小氣窮酸」與「離譜的吝嗇」程度。馬尼克斯更語帶玄機地預告：「我已經等不及下周把更多事情敲定並公開了。我最近聽到的內容簡直匪夷所思，許多省錢的做法在專業籃球隊看來根本說不通，而且實際上也省不了多少錢，卻嚴重傷害了球隊形象。」目前拓荒者陣中如哈勒戴（Jrue Holiday）、阿夫迪亞（Deni Avdija）等球員都表達了對斯普利特的絕對信任與支持。