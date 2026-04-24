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民眾黨不分區立委遞補順位再度出現變數，原列名單第17名的前公視董事徐瑞希，主張自己並未依正式程序提出退黨申請，因此提起確認黨員資格之訴；台北地方法院23日判決徐瑞希勝訴，認定其黨員資格仍然存在，這也意味著排序第19名的民眾黨團主任陳智菡，恐怕無緣遞補立委。對此，本尊稍早也發聲回應。回顧2024年8月24日，徐瑞希在臉書發布「退黨聲明」，點名批評時任民眾黨立委黃珊珊過去涉及財團相關法務工作，並質疑其推動法案恐不利移工權益，甚至影響立法優先順序。徐瑞希認為，相關作為已違背其長年投入移工權益倡議的立場，因此公開表態退出政黨。其後，民眾黨依據該聲明認定徐瑞希退黨，並註銷其黨籍。不過徐瑞希主張，自己並未依照黨章完成正式退黨程序，臉書發文僅屬意見表達，不應被視為有效退黨，因此向台北地院提起「確認黨員資格存在」之訴；法院審理後認定徐瑞希主張成立，判決其黨員資格仍然存在。這項判決也牽動不分區遞補順位，依照民眾黨「兩年條款」規定，現任立委劉書彬若於明年卸任，原本在女性比例規定下，排序在第19名的陳智菡被視為有機會遞補進入立法院，如今因徐瑞希黨籍被法院認定仍然有效，迫使陳智菡可能失去遞補資格。稍早，民眾黨發言人張彤表示，對判決結果「難以理解」，待收到判決書後，將再研議是否提出上訴。面對外界關注，陳智菡受訪時回應稱，這些事情她都「沒有意見」，並指出黨中央已對此有所說明。媒體追問，當初徐瑞希僅透過臉書發文，怎麼就開除黨籍了？陳智菡則強調，黨內皆有既定程序，相關規範已在黨章中明定，黨中央也已對外回應。