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▲黃霆睿（如圖）為影集《向流星許願的我們》量身打造插曲〈海的盡頭沒有燈塔〉，為呈現劇中人的掙扎心境，他刻意以沙啞的嗓音詮釋歌曲。（圖／相映音樂提供）

車禍手傷疼痛難耐 練周董歌當復健獲本尊關注

受BL劇角色啟發 創作帶有破碎感的迷失之歌

隱藏技能曝光！大提琴副修才華連同事都驚呆

創作才子Ray黃霆睿近日推出全新單曲〈海的盡頭沒有燈塔〉，這首歌也是為熱播中的影集《向流星許願的我們》量身打造的插曲。但他在發片前夕因車禍意外造成手部受傷，連彈琴與拿麥克風都成問題，他靠著自創的彈奏周杰倫歌曲復健法來修復手指，引來周董本尊關注，還轉發他的動態。Ray表示，前陣子的車禍讓他手部受傷，對身為鋼琴手的他打擊不小。為了積極復健，他在練習時選擇彈奏周杰倫的新歌來找回手感，並將過程分享至社群。沒想到發文被周董本尊親自轉發，讓他驚喜萬分。目前他的手部外表看起來正常，但彈琴與拿麥克風時仍會疼痛，正持續努力康復中，希望趕快恢復健康狀態與粉絲見面。這次Ray受邀為《向流星許願的我們》創作插曲，他表示，靈感來自劇中角色何向永（余杰恩 飾）陷入崩潰、想要消失的心理狀態。Ray把自己平常面對藝術與市場平衡所產生的自我懷疑投射其中，形容創作者有時就像在汪洋中浮沉的小船。為了呈現這種真實的掙扎，Ray 在錄音時特別保留了些微沙啞和不穩定的氣息，他表示：「太完美的音準反而會稀釋掉掙扎感，成長本來就是一件跌跌撞撞、帶點破碎感的事。」除了鋼琴，Ray這次在MV中大秀大提琴演奏才華。他表示，大提琴其實是他在大學時期的副修，但出道至今從未在作品中表演。有趣的是，就連身邊朝夕相處的公司同事都驚訝表示：「不知道你會拉大提琴！」目前新歌〈海的盡頭沒有燈塔〉已全面數位上架。