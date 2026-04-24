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季後賽5月21日啟動 獵鷹、勇士拚決賽門票

總冠軍賽6月5日登場 領航猿坐擁優勢

P. LEAGUE+職籃聯盟今（24）日正式揭曉2025-26賽季的季後賽及總冠軍賽完整時程。本季衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大統治力，已確定以例行賽第一名之姿率先晉級總冠軍賽。而備受矚目的季後賽首輪則將於5月21日揭開序幕，由例行賽排名第二的台南台鋼獵鷹，正面對決排名第三的台北富邦勇士，晉級的隊伍也確定將於6月9日對決以逸待勞的領航猿，展開七戰四勝制的冠軍賽。本季季後賽首輪由台南台鋼獵鷹與台北富邦勇士交手，爭奪挑戰衛冕軍的唯一資格。賽事採取五戰三勝制，主場分配延續傳統的「2-2-1」模式，由於獵鷹隊在例行賽排名較高，因此將擁有多一場的主場優勢。首輪大戰預計於5月21日至5月30日間舉行，勝出的隊伍將取得晉級六月總決賽的門票。至於本季新成立的「洋基工程」籃球隊，則在激烈的例行賽後確定排名墊底，無緣參與本次季後賽。萬眾矚目的年度總冠軍戰將在6月5日正式點燃戰火。由例行賽封王的桃園璞園領航猿，對抗從首輪系列賽脫穎而出的勁旅。決賽賽制採七戰四勝制，主場分配為更具張力的「2-2-1-1-1」配置。身為例行賽王者，領航猿將享有四場主場優勢，若系列賽激戰至最終戰，第7場決賽將定於6月18日舉行。領航猿在例行賽封關後將有約18天的備戰期，如何維持手感成為連霸之路的觀察重點。