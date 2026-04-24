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▲立法院厚生會今舉行「第34四屆會長交接典禮」，卓榮泰出席。（圖／記者邱曾其攝，2026.04.15）

立法院厚生會今（24）日舉行「第34四屆會長交接典禮」，行政院長卓榮泰在致詞時也向外界闢謠馬鈴薯風波。他強調，很多委員說行政院會把有毒、拔掉芽的馬鈴薯給大家吃，「行政院如果做這種事情，我今天怎麼膽敢站在這個地方？」立法院厚生會成立超過30年，是立法院內最大的跨黨派次級團體，目前共有75位委員加入。立院厚生會今在立法院群賢樓舉行「第34屆厚生會會長交接典禮」，由立法院長韓國瑜擔任典禮監交人，舉行交接儀式，由原任厚生會會長蘇巧慧，將印信交給新任會長陳菁徽；卓榮泰以及其他各部會首長官員也到場觀禮。卓榮泰表示，厚生會是以醫療、藥品、環境永續還、社會福利，為工作重點，他跟韓院長上午在立院一起聽國是論壇，「很多委員講完話之後，我實在不敢來這個會場」，他們說行政院會把有毒的馬鈴薯送給大家吃、會把發芽的馬鈴薯把芽挖掉，再給大家吃，「行政院如果做這種事情，我今天怎麼膽敢站在這個地方？」卓榮泰直言，他們都是為人父為人母，上有老、下有小孩，也都有這麼多親朋好友，就住在台灣，政府會做的工作，就是要把乾乾淨淨、漂漂亮亮、健健康康的食品，送到國內來，「若我們沒有那個信心，我們做不到這一點，我怎麼膽敢坐在這個地方、跟韓院長坐在一起」。卓榮泰說，行政院在今年推出了13項國家的戰略產業，生技醫療、生技科技也是當中的一環，未來在生技醫療這個領域中，一定要把智慧、科技引進來；同時，政院也組成經濟外交工作小組，將經濟、科技、外交、醫療結合起來，就是大健康產業，「我們一同推動大健康產業，讓大健康產業能夠也更上一層樓」。卓榮泰也提到，包含0到6歲國家養、公共基礎建設等預算，都跟國人健康、社會福祉、社會發展、國家進步息息相關，感謝立院在下星期實質展開預算審查，再度證明，行政立法兩院充分合作，國家一定可以向前走。