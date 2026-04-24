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高雄市議員林智鴻再次攜手社福總、毒防局，推動「2026港都反毒盃品格教育反毒繪圖活動競賽」，今（24）正式於新甲國小起跑；林智鴻指出，讓學童透過藝術，藉由畫筆從小建立「拒毒」觀念，就是讓社會少一分危害，多一分祥和，也承諾自己要與大人們加倍努力，誓讓下一代生長在沒有毒品所衍生治安事件的安全環境。毒防局長陳盈秀也感謝林智鴻牽線，讓各界都為反毒盡一份心力。社福總理事長李昭揚也透露，在地職棒球隊台鋼雄鷹再次相挺，今年更將邀請這屆優勝者前往看球、前兩名還能參與開球儀式，此話一出，讓在場大小朋友更加充滿鬥志！林智鴻指出，去年與社福總共同發起的反毒繪畫比賽，獲得毒防局、教育局高度肯定，也促成兩局處決定今年從指導單位成為共同主辦單位，並邀警察局、衛生局共襄盛舉，顯見「向下紮根」是公認反毒工作最重要的方向。林智鴻也說，過去他在議會，對於反毒政策與預算不只大力支持「還怕不夠」，深怕相關局處欠缺經費進行掃毒行動，他感慨，毒品作為盤根錯節的議題，不是只靠政治口水就能解決，需要全方位、多面向、各年齡層的關注，而這次比賽就是啟動「城市反毒工程」的重要項目之一，希望活動越辦越大，響應的人越來越多，這座城市就更有希望。這次競賽也展出去年優勝作品，從用「反毒超人」、「殭屍」、「偵探」甚至毒駕車禍場景，來勾勒毒品對社會的危害，讓林智鴻讚嘆同學們實在「有夠會畫」！他也相信透過孩童純真的視角，絕對能夠讓執行反毒工作的大人們多出許多宣導面向的創意與反思。最後，林智鴻也拜託所有參賽同學們，6月12日收件截止前，務必拿起畫筆，發揮創意「拒毒品」，或許就能翻轉一座城市不受毒害「少一個人吸毒，就少一個破碎的家庭或潛在犯罪者，就是保護你的同學、家人，能因此不受毒品所引發的攻擊、車禍案件所傷害！」