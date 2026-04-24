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「溜溜酸菜魚」全台尚有3家 分佈在高雄與桃園

▲溜溜酸菜魚富民店也曾經轉型過，店面當時一口氣增加20餘道菜色。（圖／漢來美食提供）

酸菜魚品牌去年爆發倒店潮 3大集團旗下品牌也收店

▲刁民酸菜魚的重口味，也受到許多民眾喜愛。（圖／刁民酸菜魚提供）

高雄民眾目擊，漢來美食旗下的「溜溜酸菜魚」高雄富民分店竟無預警關店，讓他感到驚訝並在社群平台發問，該文章中有民眾提到5月會重開，更有人表示說為「轉型」，《NOWNEWS今日新聞》詢問漢來美食，但全台「溜溜酸菜魚」分佈高雄、桃園尚還有3家分店。有網友在Threads上發文提問「為什麼溜溜酸菜魚富民店關了啊」，該文章底下有對於品牌喜好正反兩方討論，有人說「生意不好」、「難吃」、「因為對面是刁民」，也有支持者說「我覺得超級無敵霹靂好吃啊」、「番茄魚蠻好吃的」，該文還引來漢來美食小編親回覆「因為我們在偷偷準備小驚喜啦」。而記者也詢問漢來美食，溜溜酸菜魚富民店事實上，該分店是溜溜唯一的街邊店，於2023年開幕，日前就曾經有一次轉型，菜單中除了主打的酸菜魚、番茄魚之外，還一口氣添了20多道中式熱菜，如今營業近3年卻將熄燈。不過溜溜主打以酸、麻、香、辣、爽集一鍋的「招牌酸菜魚」，以酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，還可加入肉片、藕片、金針菇等多種配料，吃起來酸香開胃，另外還有各項特色川味小食之外，像是「香辣炸鬼肉」等。去（2025）年6月，全台曾爆發酸菜魚倒店潮，包含鵝川、巴蜀大爺等品牌歇業，連3大餐飲集團的酸菜魚也不敵，樂多多集團「狂一鍋酸菜魚」、這一鍋餐飲集團「叁加叁泡椒酸菜魚」也熄燈，而築間集團也將酸菜魚轉型「芡芳石頭火鍋」。如今，全台的酸菜魚品牌剩下來的沒幾家，各個堪稱實力堅強。溜溜之外，最常被拿來與溜溜比較的「刁民酸菜魚」，其品牌創立時間比溜溜更早，同樣主打「秘罈酸菜魚」，魚片也同等選用新鮮烏鯉魚，加上自家醃製酸菜，再標榜以龍骨高湯做為基底，經過燉煮後，淋上140度花椒香料油爆香，滋味鹹酸帶辛麻香辣，比起溜溜還要更重口味。目前全台共有9家分店。