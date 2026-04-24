我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計龍頭聯發科在AI客製化晶片（ASIC）領域的布局進入爆發期，受惠大客戶Google發表新一代TPU，聯發科今（24）日股價以2340元開高後迅速狂飆，盤中強勢亮燈漲停，收在2435元的歷史新天價。聯發科近期的漲勢堪稱台股最強飆股代表，若以今日的漲停價計算，光是4月以來的累計漲幅就已高達63.4%，本週五天，有三天觸及漲停價位。Google在Cloud Next大會上發表新一代TPUv8，市場傳出聯發科的3奈米TPU晶片有望切入AI訓練應用，出貨能見度逐步明朗。外資麥格理看好聯發科受惠AI與ASIC業務的成長動能，特別是2026年第四季專案量產後的爆發力，一舉將目標價調高17%上看2800元。聯發科副董事長暨執行長蔡力行先前在法說會上強調，聯發科有信心，2026年來自資料中心ASIC的營收將突破10億美元，並於2027年達到數十億美元規模。為支持資料中心的長期成長，聯發科正積極投資400G SerDes、CPO、客製化高頻寬記憶體及3.5D封裝等多項關鍵技術。