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國民黨新北市長參選人李四川日前遭網紅「四叉貓」指控，臉書粉專請假帳號按讚灌留言。對此，李四川競選辦公室表示，李四川投入選舉後，反串留言便不斷出現在社群，這不會是第一次，也不會是最後一次，團隊已保留證據，並呼籲有心人士停止選舉爛招、回歸正面選戰。李四川競選辦公室表示，自 2026 年 3 月 27 日起，即發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言。經內部清查，這些帳號具有高度一致的共同特徵：使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧。競選辦公室當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理，然而相關反串行為至今仍持續出現。李四川競選辦公室強調，李四川數十年在公務界推動地方建設，以實質政績獲得市民信賴，社群貼文也經常吸引廣大粉絲互動，從來不需要「假好評」，如今有心人士刻意以反串方式持續在李四川官方社群留言，就是企圖以負面選舉方式「以假亂真」。李四川競辦表示，無論臉書或Threads 及其他社群平台上的假帳號與反串操作，是目前全民都在面對的共同現象，團隊已將每一次的證據都留下來，用證據說話。面對有心人士的反串抹黑，也會持續封鎖存證，「這可能讓李四川成為史上第一位主動封鎖虛假好評的政治人物粉專」，因踏實做事的人，不追求虛假好評，更不該被反串騷擾、冷嘲熱諷，請有心人士勿再持續敗壞新北選風。