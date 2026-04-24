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洛杉磯道奇日本球星大谷翔平在本賽季延續投打二刀流，且表現如入無人之境，外界好奇「外星人」究竟如何緩解高強度賽事帶來的疲勞？除了他一向掛在嘴邊的「睡眠優先」哲學外，道奇球團去年引進價值高達2545萬日圓（約新台幣502萬）的「超級修復床」，今日正式在鏡頭前曝光，就連傳奇球星松坂大輔試過後都大喊：「想帶回家！」根據亞利桑那州自然療法專家史密斯博士（Dr. Smith）介紹，這張修復床整合了五大恢復功能。透過發射特定波長的「紅光」與「近紅外光」，能有效減輕肌肉疼痛；同時利用「磁力」促進身體組織修復，能引導球員進入副交感神經優位的放鬆狀態。這對於長期處於緊繃賽事的二刀流大谷而言，是回血續航的關鍵。目前正從事體育評論的前大聯盟球星松坂大輔，也親自體驗了這套設備。在使用前必須先戴上氫分子吸入管，隨後躺下啟動開關，整張床會發出強烈的紅光。在經過25分鐘的療程後，松坂大輔表示：「真的感覺到身體進入深層放鬆，這應該是身體正在積極修復的反應。如果我是球員肯定天天用，甚至想買一台回家。」但當他聽到這張床要價超過2500萬日圓時，也忍不住感嘆這價格確實是「大聯盟等級」。這款修復床的效果不僅大谷認證，就連36歲的隊友佛里曼（Freddie Freeman）也是頭號粉絲。據報導，佛里曼為了隨時隨地維持體能狀態，已經自掏腰包買了一台放在自家別墅，徹底將高科技恢復融入日常生活中。